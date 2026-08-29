Annunciato lo scorso febbraio, sabato 29 agosto va in onda, su Rai 1, l’evento musicale La Notte dei Fiori. Si tratta dello show che permette a Sanremo di tornare protagonista sulla rete ammiraglia, in una serata che celebra il cantautorato genovese e la storia del Festival.

La Notte dei Fiori, i conduttori

Realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time, lo show si svolge presso il lungomare di Pian di Nave, che si trasforma per poche ore in un grande palcoscenico a cielo aperto. Alla conduzione dello show è presente Nicola Savino, che torna a lavorare nella città dei fiori dopo l’impegno dello scorso febbraio con il DopoFestival. Al suo fianco c’è Elenoire Casalegno, speaker di Rai Radio2 e protagonista in autunno su Rai 2 con il nuovo format Formidable.

L’omaggio ai grandi cantautori italiani

Durante La Notte dei Fiori si alternano musica, racconti, immagini e ricordi. Il tutto per celebrare il grande cantautorato genovese, che nell’evento è rappresentato, fra gli altri, da Fabrizio De André, Gino Paoli, Luigi Tenco, Umberto Bindi, Bruno Lauzi e Ivano Fossati.

Tutti loro sono presenti, a modo loro, durante il grande concerto. Nella diretta, infatti, ci sono immagini e preziosi frammenti filmati delle loro interviste. Ciò permette al pubblico di scoprire, direttamente dalle parole dei protagonisti, le storie e le emozioni che si celano dietro le loro canzoni.

Ma come detto, La Notte dei Fiori ha l’obiettivo di celebrare anche il Festival, che ha esordito nel 1951 e che ancora oggi è capace di fermare l’Italia intera per una settimana. Gli ospiti che si alternano sul palco dello show intonano alcuni fra i brani che hanno fatto la storia della kermesse.

La Notte dei Fiori, il cast

A La Notte dei Fiori è accolto, in primis, Fabio Concato, cantautore che ha firmato brani memorabili come Fiore di maggio, Domenica Bestiale ed E ti ricordo ancora. I conduttori, poi, danno spazio a Fabrizio Moro, Anna Tatangelo, Tosca e Sabrina Salerno.

Sul palco posto nel lungomare di Pian di Nave presenziano, inoltre, Cristina D’Avena, Roshelle, Marco Masini e Maria Antonietta e Colombre. In programma anche le performance di Nicolò Filippucci e Angelica Bove, primo e seconda classificata nell’ultima edizione di Sanremo Giovani.

Durante La Notte dei Fiori, infine, sono previsti gli interventi di Antonio Ornano e Federico Basso. A loro sono affidati gli spazi comici, con monologhi e battute sulla Liguria e non solo.