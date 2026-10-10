Domenica 11 ottobre, su Rai 1, è proposta una nuova puntata di Linea Verde. Il programma è proposto a partire dalle ore 12:20 circa.

Linea Verde 11 ottobre, protagonista la Ciociaria

Alla conduzione di Linea Verde, anche domenica 11 ottobre, torna il trio composto da Peppone Calabrese, Fabio Gallo e Margherita Granbassi. I tre, che ogni settimana visitano una particolare zona del nostro paese, raggiungono questa settimana il Lazio. In particolare è visitata la Ciociaria, zona ricca di storia, cultura e tradizioni.

Il format, fruibile anche in diretta streaming e on demand mediante l’applicazione RaiPlay, si concentra sulla Valle di Comino, un teatro naturale punteggiato di borghi, campagne e pascoli. Quello dei padroni di casa è un viaggio che fa emergere la doppia identità del territorio: da una parte la dimensione agro-pastorale che contraddistingue la zona sin dall’antichità, dall’altra la dimensione internazionale che sta interessando la zona.

Nella seconda metà dell’Ottocento tante famiglie ciociare partivano alla volta dell’Europa del Nord. I conduttori hanno l’obiettivo di far conoscere al pubblico le storie di coloro che anni dopo hanno fatto il viaggio inverso, aprendo gli orizzonti culturali di questa specifica porzione del Lazio.

Le tradizioni pastorali

A Linea Verde dell’11 ottobre, Peppone Calabrese incontra pastori, casari, agricoltori e artigiani, grazie ai quali la valle, che rientra nel Parco Nazionale d’Abruzzo, è divenuta nota con eccellenze come il Pecorino e il Fagiolo Cannellino di Atina. A Picinisco, che nel tempo ha ammaliato scrittori del calibro di D. H. Lawrence che proprio qui ha ambientato La ragazza perduta, è visitata una gelateria che ha una particolarità: serve solamente un gusto, ovvero la crema inglese.

Fabio Gallo, invece, racconta le storie di coloro che hanno deciso di riscoprire le loro origini italiane e hanno fatto rientro nel nostro paese dopo le emigrazioni degli scorsi secoli. Il conduttore incontra una persona che ha scelto di abbandonare la Scozia per recuperare le vigne dei nonni e, in seguito, sono omaggiate le persone che alla fine dell’800 hanno lasciato i pascoli e sono riusciti a lavorare con successo come modelli per grandi pittori e scultori.

Linea Verde 11 ottobre, il borgo San Donato

Margherita Granbassi, a Linea Verde dell’11 ottobre, celebra la musica tradizionale della Ciociaria, che con le sonorità pastorali di ciaramelle e zampogne ha ottenuto fama internazionale. Poi è ammirato il borgo San Donato, un luogo legato al FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano, in occasione delle Giornate d’Autunno. Per il gran finale, i tre conduttori si incontrano a Villa Lawrence, la dimora rurale che porta il nome dello scrittore inglese.