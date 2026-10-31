Sabato 31 ottobre, su Rai 3, va in onda la puntata Italia La fragile bellezza di Sapiens-Un solo Pianeta. Si tratta del primo appuntamento della nuova edizione del programma, proposto dalle ore 21:30 circa.

Sapiens-Un solo Pianeta Italia La fragile bellezza, il viaggio parte da Firenze

Sapiens-Un solo Pianeta, realizzato da Rai Cultura, è condotto, come sempre, da Mario Tozzi. La prima inchiesta analizza le tante vulnerabilità legate al rischio idrogeologico presente nel nostro paese. Il viaggio parte da Firenze: era il 1966 e le acque del fiume Arno, a causa di piogge torrenziali, nella giornata del 4 novembre hanno superato gli argini e hanno invaso le vie della città sommergendo palazzi, chiese, opere d’arte, libri e monumenti. L’intero centro è ricoperto di 600 mila metri cubi di fango, causando un bilancio gravissimo. In totale si sono contate 35 vittime, con decine di migliaia di sfollati, danni a 1200 opere d’arte e a 1600 metri quadrati di affreschi.

Le immagini di Firenze sott’acqua hanno fatto il giro del mondo e hanno messo in moto la macchina della solidarietà, con migliaia di giovani, denominati gli Angeli del fuoco, che sono accorsi per aiutare chi era in difficoltà.

Cosa è successo a Niscemi

La puntata Italia La fragile bellezza prosegue a Niscemi, già colpita da una frana trent’anni fa e dove si è continuato a costruire su terreni fragili. A gennaio il centro è stato colpito da un enorme movimento franoso dal fronte lungo 4 chilometri, il più grande d’Europa. In totale si sono registrati mille evacuati, con danni ingenti alle case e alle strade.

Mario Tozzi, durante l’appuntamento, cerca di invertire la prospettiva. L’Italia vanta il record in Europa per il numero di frane e il 90% dei comuni ha delle zone esposte al rischio idrogeologico. Il conduttore, in particolare, parla degli effetti del cambiamento climatico, con la necessità di dover ridurre le emissioni, e dell’importanza di rinaturalizzare fiumi e territori ed evitare di consumare altro suolo.

Sapiens-Un solo Pianeta Italia La fragile bellezza, gli ospiti

Durante l’appuntamento dal titolo Italia La fragile bellezza, il conduttore incontra due ospiti, volti celebri del nostro paese che raccontano agli spettatori ciò che ricordano dell’alluvione che ha colpito Firenze 60 anni fa. Stiamo parlando del regista e attore comico Leonardo Pieraccioni e del conduttore Carlo Conti, padrone di casa di Tale e Quale Show. La puntata, oltre che in televisione, è visibile anche in streaming mediante l’applicazione RaiPlay.