Mercoledì 23 settembre debutta l’inedita sfida fra Tale e Quale Show e La Ruota dei Campioni. I due show, entrambi proposti in prime time, partono alle ore 21:30 circa.

Tale e Quale Show La Ruota dei Campioni sfida, il ritorno di Fabio Fazio

Al timone di Tale e Quale Show, in onda su Rai 1, torna Carlo Conti, al debutto nell’inedita collocazione del mercoledì sera. Lo show, fruibile anche in streaming e on demand mediante l’applicazione RaiPlay, consiste in una serie di esibizioni realizzate da parte di un elenco di vip che imitano dei volti celebri della musica italiana e internazionale.

Inedita anche la giuria, formata dal confermato Cristiano Malgioglio e dalle novità Alessandro Siani ed Elettra Lamborghini. In ogni puntata ai tre si aggiunge un quarto giurato speciale, diverso ogni settimana. In occasione del debutto del 23 settembre presenzia Fabio Fazio, storico conduttore di Che tempo che fa e che fa il suo ritorno in Rai dopo circa quattro anni di distanza.

I protagonisti della nuova edizione

Durante la prima puntata di Tale e Quale Show salgono sul palco tutti gli artisti protagonisti della nuova edizione della trasmissione. A tal proposito ci sono alcuni volto molto celebri come Paola Perego, Maddalena Corvaglia, Anna Pettinelli, Roberta Morise e Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano. Con loro ci sono Stefano Meloccaro, Selma, Vladimir Randazzo, Max Paiella e Andrea Perroni. Infine, come accaduto già l’anno scorso, tornano con le loro imitazioni improbabili il conduttore Flavio Insinna e il comico Gabriele Cirilli.

Tale e Quale Show La Ruota dei Campioni sfida, al via il nuovo spin off di Scotti

Sempre il 23 settembre, in prima serata su Canale 5, va in onda la prima puntata de La Ruota dei Campioni, nuovo spin off de La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui. Si tratta di un ciclo di appuntamenti speciali con protagonisti i Campioni che hanno vinto i montepremi più alti. Nel gioco si alternano nove Campioni del game show, che si sfidano, tre alla volta, in cinque incontri tematici. I tre partecipanti che hanno guadagnato di più si sfidano in altre due manche. Chi ha ottenuto il montepremi più alto è proclamato Campione dei Campioni e affronta la Ruota delle Meraviglie, dove si possono vincere fino a 300 mila euro. Ogni speciale è arricchito dagli ospiti vip, a partire da Il Volo, protagonisti della prima puntata.

Mediaset, dunque, ha deciso di continuare a sfruttare il marchio de La Ruota della Fortuna, con il rischio, però, di sovraesposizione. Il game show, che per il momento ha sfoggiato grande costanza negli ascolti, è sempre più presente nei palinsesti di Canale 5. Da oltre un anno, d’altronde, è stabilmente nell’access prime time dell’ammiraglia, che ora ha scelto di puntare sulla trasmissione anche in prima serata, per un numero indefinito di settimane. Una scelta efficace, in quanto il format è senz’altro capace di ottenere ottimi ascolti, ma rischiosa a lungo termine.