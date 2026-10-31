Wicked: Parte 2 è un film fantasy musicale del 2025, diretto da Jon M. Chu e proposto da Sky Cinema Uno. Il titolo originale è Wicked: For Good e la durata è di circa 137 minuti. Cynthia Erivo e Ariana Grande tornano come Elphaba e Glinda nel capitolo conclusivo della storia iniziata con Wicked.

Le due amiche hanno scelto strade differenti: Elphaba combatte il potere del Mago e difende gli Animali perseguitati, mentre Glinda è diventata il volto pubblico della bontà ufficiale di Oz. La loro amicizia viene messa alla prova dalla propaganda, dall’amore e dalle conseguenze delle decisioni prese. Il racconto intreccia il destino delle protagoniste con l’arrivo di Dorothy.

Regia, produzione e protagonisti del film Wicked: Parte 2

Jon M. Chu dirige il secondo capitolo su sceneggiatura di Winnie Holzman e Dana Fox. La produzione è di Universal Pictures e Marc Platt Productions, con Marc Platt e David Stone come produttori. Il progetto adatta il musical teatrale con musiche e testi di Stephen Schwartz e libretto di Holzman, tratto dal romanzo di Gregory Maguire. La fotografia è di Alice Brooks, le scenografie di Nathan Crowley e i costumi di Paul Tazewell.

Cynthia Erivo interpreta Elphaba Thropp, ormai conosciuta come la Strega Cattiva dell’Ovest. Ariana Grande è Glinda, divisa tra consenso pubblico e lealtà personale. Jonathan Bailey torna come Fiyero, Ethan Slater come Boq e Marissa Bode come Nessarose. Michelle Yeoh interpreta Madame Morrible, mentre Jeff Goldblum è il Mago di Oz.

Dove è girato Wicked: Parte 2

Il mondo di Oz è stato ricostruito prevalentemente nel Regno Unito. La produzione dei due capitoli ha utilizzato gli Sky Studios Elstree, a Borehamwood, nell’Hertfordshire, per grandi scenografie e ambienti controllati. Anche i Warner Bros. Studios Leavesden hanno ospitato parte delle riprese: tra gli ambienti realizzati nel complesso figura la Hall of Gradiosity.

Le riprese e gli allestimenti dei due film sono stati organizzati come un progetto unitario, permettendo di riutilizzare e trasformare gli spazi di Oz. Scenografie fisiche, costumi e oggetti di grandi dimensioni forniscono una base concreta alle sequenze musicali, completata dagli effetti visivi. Le città, i palazzi e i castelli della storia appartengono quindi a un universo fantastico costruito attraverso il lavoro degli studi britannici.

Trama di Wicked: Parte 2

Elphaba vive nascosta e continua a opporsi alla persecuzione degli Animali. Il Mago e Madame Morrible la presentano come una minaccia, mentre Glinda partecipa alla vita pubblica del regime ed è promessa sposa a Fiyero. Dietro le cerimonie e gli annunci ufficiali, il conflitto tra verità e convenienza diventa sempre più difficile da ignorare.

Nel frattempo, Nessarose governa Munchkinland e cerca di trattenere Boq accanto a sé. Quando tenta di utilizzare il Grimmerie per costringerlo ad amarla, l’incantesimo mette in pericolo il suo cuore. Elphaba interviene per salvarlo, trasformandolo nell’Uomo di Latta. Il salvataggio alimenta ulteriormente le accuse contro di lei, perché la responsabilità degli eventi viene manipolata.

Fiyero sceglie Elphaba, ferendo Glinda. La situazione precipita quando Morrible provoca il ciclone che porta a Oz la casa di Dorothy e causa la morte di Nessarose. Elphaba raggiunge il luogo della tragedia e affronta Glinda. Fiyero interviene per consentirle di fuggire, ma viene catturato. L’incantesimo con cui Elphaba tenta di proteggerlo dalla tortura lo trasforma nello Spaventapasseri.

La caccia alla strega si intensifica. Elphaba conduce Dorothy al castello di Kiamo Ko, mentre Glinda comprende la responsabilità di Morrible e cerca l’amica. Le due si ritrovano e riconoscono quanto il loro rapporto abbia cambiato entrambe. Il duetto For Good accompagna questo congedo, nel quale il perdono personale non cancella il peso delle scelte compiute.

Come finisce Wicked: Parte 2: il finale spiegato

Elphaba inscena la propria morte quando Dorothy le getta addosso l’acqua: si nasconde attraverso una botola e sopravvive. Fiyero, trasformato nello Spaventapasseri, torna da lei e i due lasciano Oz. Glinda, rimasta all’oscuro della fuga, riceve il Grimmerie e affronta il Mago. Una boccetta rivela il suo legame con la madre di Elphaba: il Mago è il padre della giovane.

Glinda impone al Mago di partire e fa arrestare Madame Morrible, assumendo la responsabilità di guidare Oz e reintegrare gli Animali nella società. Nel finale il Grimmerie si apre davanti a lei, mentre Elphaba e Fiyero attraversano il deserto. Un ultimo richiamo alle due amiche all’università chiude la storia sul loro legame. La separazione rimane, ma l’eredità dell’amicizia continua nelle loro nuove vite.

Cast di Wicked: Parte 2