Domenica 8 novembre torna, con la seconda edizione, il programma Allegro ma non troppo. Al timone della trasmissione è confermato Luca Barbareschi.

Allegro ma non troppo seconda edizione, la programmazione tv

Allegro ma non troppo è una produzione originale della società Rai Cultura e di Ballandi s.r.l. Rispetto alla passata stagione non cambia la programmazione tv del talk, che va in onda, ancora una volta con cadenza settimanale, nella seconda serata della domenica su Rai 3, prendendo il via subito dopo la fine di Report.

In totale, la seconda edizione di Allegro ma non troppo è formata da diciassette puntate, tutte svolte presso gli Studi Televisivi Fabrizio Frizzi di Roma. Oltre che in televisione è possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming e on demand mediante l’applicazione gratuita RaiPlay.

Un format dedicato al racconto dell’attualità

Il format Allegro ma non troppo non cambia, rispetto alla passata stagione, il proprio obiettivo. Il conduttore Luca Barbareschi, infatti, tenta, in ogni puntata, di raccontare l’attualità attraverso l’ironia, il paradosso e la satira. Il format, strutturato in un vero e proprio late night show, cerca di affrontare i principali temi della contemporaneità con uno sguardo originale e controcorrente.

Il programma, infatti, alterna dei momenti dedicati alla riflessione ad altri in cui, invece, sono la comicità e l’intrattenimento a dominare la narrazione. Ogni puntata verte intorno a un particolare tema, esplorato in ogni sua sfaccettatura e senza alcuna forma di censura. Dell’argomento protagonista il conduttore Luca Barbareschi parla con un ospite speciale, al centro di una lunga e spesso molto intensa intervista one to one.

Il punto di vista dell’intervistato si aggiunge a quello di altri tre o quattro ospiti, che intervengono durante la puntata per offrire il loro punto di vista sul tema, che è spesso distante da quello già espresso dagli altri.

Allegro ma non troppo seconda edizione, i protagonisti della prima puntata

Al centro della prima puntata della seconda edizione di Allegro ma non troppo c’è, in qualità di ospite speciale, il giornalista Claudio Velardi, autore, insieme a Chicco Testa, del libro Siamo stati iscritti al PCI. Nell’appuntamento interviene Eric Bogosian, monologhista e attore statunitense, nel cast di produzioni come Law & Order Criminal Intent e Succession. Spazio, infine, Christian Rocca, giornalista e direttore editoriale di Linkiesta, e a Fausto Bertinotti, che ha alle spalle una lunghissima carriera politica, ex segretario del Partito della Rifondazione Comunista e Presidente della Camera dei Deputati.