Campus Drivers è una serie tv romantica francese del 2026, disponibile dal 6 novembre su Prime Video. La prima stagione, composta da sei episodi, adatta Fast Lane, il primo romanzo della saga di C. S. Quill. La storia comincia all’università di Belrose, dove Loïs conta di studiare medicina e continuare la relazione con Max. Lui la lascia e in breve tempo lei si ritrova a dividere un appartamento con Lane, uno studente che conosce appena.

Lane è tra i fondatori di Campus Drivers, un servizio di passaggi per gli studenti gestito attraverso un’app. Le auto d’epoca con cui gli amici attraversano il campus gli assicurano una certa popolarità. La convivenza permette a Loïs di conoscere anche la parte della sua vita che rimane fuori dalle corse e dalle serate universitarie.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Campus Drivers

Thomas Boullé ha creato la serie e ne ha supervisionato la scrittura. La regia è affidata a Tom Goris e Vianney Lebasque. La produzione è di Empreinte Digitale, con Raphaël Rocher ed Éric Laroche. L’adattamento conserva l’app di trasporto e il gruppo di amici del romanzo, dando rilievo anche alla passione di Lane per il cinema.

Carmen Kassovitz interpreta Loïs e Baptiste Masseline è Lane. Enzo Lorente interpreta Max, mentre Madior Fall, Esteban Vial e Félix Nebel sono Donovan, Lewis e Adam. La storia della coppia si sviluppa in mezzo alle amicizie e alle rivalità del campus. Questo permette alla serie di seguire anche i problemi familiari di chi, come Donovan, ha una vita complicata fuori dall’università.

Dove è girata Campus Drivers

Le riprese si sono svolte in Costa Azzurra, tra Nizza, Cannes e Antibes, dall’ottobre 2025 al gennaio 2026. La produzione ha utilizzato gli Studios de la Victorine a Nizza e ha girato esterni ad Antibes, anche lungo il boulevard de la Garoupe. Belrose è l’università immaginaria che riunisce questi ambienti. Le strade costiere offrono spazio alle sequenze in automobile, mentre gli interni condivisi da Loïs e Lane diventano il luogo in cui i due abbassano la guardia.

Trama di Campus Drivers

Loïs arriva a Belrose con un progetto preciso. La separazione da Max la costringe a riorganizzare in fretta l’inizio degli studi e la vita fuori dalle lezioni. Lane le offre un posto dove stare e il rapporto nasce dalla necessità di condividere spazi e abitudini. Lei deve prendere le misure di una nuova routine, mentre lui tende a mantenere un margine di distanza anche quando la convivenza diventa più intima.

La familiarità cambia il modo in cui si parlano. Per Loïs la fine della relazione con Max apre la possibilità di decidere che cosa desidera per conto proprio. Per Lane l’intesa mette in discussione l’abitudine a evitare impegni e confidenze. La difficoltà ha una radice familiare. La morte del fratello Mike continua a pesare sui rapporti con la madre Daphné e con Aaron, che frequentava Mike. Il progetto di sceneggiatura Supermad diventa per Loïs un modo per capire che cosa Lane abbia taciuto.

Come finisce Campus Drivers: il finale spiegato

Al gala degli ex studenti, Lane affronta Aaron e poi si allontana in auto verso il luogo in cui Mike ha perso la vita in un incidente di moto. Loïs lo segue e, parlando con lui via radio, gli dice che quella morte non è colpa sua. Lane si ferma e i due si dichiarano il loro amore.

Daphné minaccia però di far revocare la borsa di studio di Loïs se Lane non parte per Los Angeles, dove lo attende un percorso di studi nel cinema. Nell’ultima scena Loïs torna nell’appartamento e trova i traslocatori che preparano gli effetti di Lane. Lo chiama senza ottenere risposta. La stagione si chiude su quella separazione, appena dopo che i due si sono finalmente dichiarati.

Cast di Campus Drivers