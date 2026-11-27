Sabato 28 novembre torna I Viaggi del Cuore. La trasmissione è proposta su Canale 5 a partire dalle ore 09:25 circa.

I Viaggi del Cuore 28 novembre, la conduzione di Don Davide Banzato

I Viaggi del Cuore è ideato e prodotto da Elio Angelo Bonsignore per Me Production, che ha lavorato insieme alla produttrice Maria Consuelo Bonifati che lavora per Mediaset R.T.I.. Il progetto può contare sul patrocinio della Santa Sede e del Dicastero per l’Evangelizzazione.

Il protagonista del format è Don Davide Banzato, da tempo attivo nel sociale e che di recente ha pubblicato il suo nuovo libro dal titolo Il coraggio di pensare. Banzato, inoltre, figura anche come co-autore del programma insieme a Martina Polimeni. La regia, infine, è affidata ad Alberto Magnani e Andrea Pecci.

Il Madagascar al centro della puntata

I Viaggi del Cuore festeggia, quest’anno, l’importante traguardo del decimo anniversario. La prima puntata, infatti, ha esordito nel 2016. L’appuntamento in onda sulla rete ammiraglia nella giornata di sabato 28 novembre è visibile non solo in televisione, ma anche in streaming e on demand mediante l’applicazione gratuita Mediaset Infinity, dove sono disponibile le puntate già proposte nelle passate edizioni.

Al centro della puntata odierna c’è il Madagascar. Enorme isola posta al largo della costa meridionale dell’Africa, è fra i luoghi più affascinanti al mondo. Al proprio interno la grande biodiversità della flora e della fauna (si stima che qui abiti circa il 5% degli animali del Pianeta) convive con le grandi difficoltà economiche e sociali a cui devono far fronte, da tempo, le popolazioni locali.

Don Davide Banzato, a I Viaggi del Cuore del 28 novembre, accompagna i telespettatori alla scoperta della storia, della cultura e delle tradizioni del popolo malgascio. Ampio spazio, come da tradizione della trasmissione, lo hanno le storie e l’impegno di coloro che quotidianamente lavorano per offrire nuove opportunità alle comunità.

I Viaggi del Cuore 28 novembre, ospite Don Luca Barone

Insieme al conduttore, durante I Viaggi del Cuore del 28 novembre, è presente Don Luca Barone, presidente di Missioni Don Bosco. Insieme entrano nel cuore dell’attività salesiana, tra scuole nei villaggi rurali, progetti educativi, iniziative sociali e percorsi di formazione dedicati ai giovani. Centrale, in tutta la durata del viaggio, è dunque l’istruzione. La trasmissione, in particolare, racconta come l’educazione sia in grado di diventare potenzialmente uno strumento capace di offrire speranze e possibilità di riscatto sociale ed economico.