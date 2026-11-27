Stasera in TV sabato 28 novembre 2026, Rai 1 propone Ballando con le Stelle, mentre Canale 5 trasmette Tu sì que vales. Rai 2 torna con S.W.A.T. Exiles, Rai 3 presenta Mappe corsare e Rete 4 sceglie Red. Italia 1 punta su Biancaneve e il cacciatore, La7 conferma In altre parole, TV8 segue la Formula 1 e Nove propone Accordi & disaccordi. Tra i film Sky Cinema spiccano Cos’è l’amore e Il gladiatore.

Programmi TV di sabato 28 novembre 2026

Rai 1, ore 21:30 – Ballando con le Stelle. Milly Carlucci conduce una nuova puntata del dance show, tra coreografie, sfide e votazioni della giuria.

Milly Carlucci conduce una nuova puntata del dance show, tra coreografie, sfide e votazioni della giuria. Rai 2, ore 21:20 – S.W.A.T. Exiles. Nell’episodio Il caveau, la Squadra 44 affronta una rapina con ostaggi. Alle 22:10 segue La ritirata.

Nell’episodio Il caveau, la Squadra 44 affronta una rapina con ostaggi. Alle 22:10 segue La ritirata. Rai 3, ore 21:30 – Mappe corsare. Duilio Giammaria esplora personaggi, eventi e luoghi della storia, mettendoli in relazione con il presente.

Duilio Giammaria esplora personaggi, eventi e luoghi della storia, mettendoli in relazione con il presente. Rete 4, ore 21:30 – Red. Bruce Willis interpreta Frank Moses, ex agente della CIA costretto a tornare in azione dopo un attentato.

Bruce Willis interpreta Frank Moses, ex agente della CIA costretto a tornare in azione dopo un attentato. Canale 5, ore 21:20 – Tu sì que vales. Nona puntata del talent dedicato alle esibizioni di artisti, acrobati, musicisti e talenti provenienti da tutto il mondo.

Nona puntata del talent dedicato alle esibizioni di artisti, acrobati, musicisti e talenti provenienti da tutto il mondo. Italia 1, ore 21:26 – Biancaneve e il cacciatore. Kristen Stewart e Charlize Theron protagoniste della rivisitazione fantasy della celebre fiaba.

Kristen Stewart e Charlize Theron protagoniste della rivisitazione fantasy della celebre fiaba. La7, ore 20:35 – In altre parole. Massimo Gramellini racconta i principali avvenimenti della settimana attraverso interviste, cultura e attualità.

Massimo Gramellini racconta i principali avvenimenti della settimana attraverso interviste, cultura e attualità. TV8, ore 21:25 – Formula 1, GP Qatar. In programma le qualifiche del Gran Premio, precedute dal collegamento di F1 Paddock Live.

In programma le qualifiche del Gran Premio, precedute dal collegamento di F1 Paddock Live. Nove, ore 21:30 – Accordi & disaccordi. Luca Sommi e Andrea Scanzi approfondiscono le principali questioni politiche e sociali.

I film di stasera in TV

Rai 4, ore 21:20 – You’ll Never Find Me – Nessuna via d’uscita. Una giovane donna cerca rifugio nella roulotte di uno sconosciuto durante una tempesta.

Rai Movie, ore 21:10 – Piedone d’Egitto. Bud Spencer interpreta il commissario Rizzo, impegnato in una nuova indagine internazionale.

20 Mediaset, ore 21:10 – Programmato per uccidere. Steven Seagal interpreta un ex agente della DEA deciso a contrastare una banda criminale.

Iris, ore 21:14 – Rapimento e riscatto. Russell Crowe interpreta un esperto di negoziazioni incaricato di liberare un uomo sequestrato.

TwentySeven, ore 21:08 – Airport. Burt Lancaster e Dean Martin protagonisti del celebre film catastrofico ambientato in aeroporto.

Cielo, ore 21:20 – Men in Black II. Will Smith e Tommy Lee Jones tornano nei panni degli agenti incaricati di controllare le attività extraterrestri.

Cine34, ore 21:15 – 40 gradi all’ombra del lenzuolo. Commedia italiana a episodi con Edwige Fenech e Tomas Milian.

Italia 2, ore 21:10 – L’esorcista – Il credente. Due ragazze scompaiono nel bosco e tornano manifestando inquietanti comportamenti.

I film su Sky Cinema sabato 28 novembre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Cos’è l’amore. Commedia francese con Laure Calamy: un uomo chiede all’ex moglie di annullare il matrimonio per potersi risposare.

Sky Cinema Due, ore 21:15 – Il filo del ricatto – Dead Man’s Wire. Gus Van Sant dirige un thriller ispirato a una vera vicenda di sequestro.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – The Twilight Saga: Eclipse. Bella deve scegliere tra Edward e Jacob mentre una nuova minaccia incombe su Seattle.

Sky Cinema Family, ore 21:00 – Hotel Transylvania. Dracula gestisce un albergo per mostri, ma l’arrivo di un ragazzo umano sconvolge tutto.

Sky Cinema Action, ore 21:00 – Il gladiatore. Russell Crowe interpreta Massimo Decimo Meridio nel kolossal di Ridley Scott.

Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Benvenuti al Nord. Claudio Bisio e Alessandro Siani tornano nella commedia sulle differenze tra Nord e Sud.

Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Il paziente inglese. Ralph Fiennes e Juliette Binoche protagonisti del dramma romantico premiato con nove Oscar.

Sky Cinema Drama, ore 21:00 – Enzo. Un giovane proveniente da una famiglia benestante sceglie di lavorare come muratore.

Sky Cinema Uno +24, ore 21:15 – L’inganno perfetto. Helen Mirren e Ian McKellen protagonisti di una storia di truffe e segreti.