Stasera in TV sabato 28 novembre 2026, Rai 1 propone Ballando con le Stelle, mentre Canale 5 trasmette Tu sì que vales. Rai 2 torna con S.W.A.T. Exiles, Rai 3 presenta Mappe corsare e Rete 4 sceglie Red. Italia 1 punta su Biancaneve e il cacciatore, La7 conferma In altre parole, TV8 segue la Formula 1 e Nove propone Accordi & disaccordi. Tra i film Sky Cinema spiccano Cos’è l’amore e Il gladiatore.
Programmi TV di sabato 28 novembre 2026
- Rai 1, ore 21:30 – Ballando con le Stelle. Milly Carlucci conduce una nuova puntata del dance show, tra coreografie, sfide e votazioni della giuria.
- Rai 2, ore 21:20 – S.W.A.T. Exiles. Nell’episodio Il caveau, la Squadra 44 affronta una rapina con ostaggi. Alle 22:10 segue La ritirata.
- Rai 3, ore 21:30 – Mappe corsare. Duilio Giammaria esplora personaggi, eventi e luoghi della storia, mettendoli in relazione con il presente.
- Rete 4, ore 21:30 – Red. Bruce Willis interpreta Frank Moses, ex agente della CIA costretto a tornare in azione dopo un attentato.
- Canale 5, ore 21:20 – Tu sì que vales. Nona puntata del talent dedicato alle esibizioni di artisti, acrobati, musicisti e talenti provenienti da tutto il mondo.
- Italia 1, ore 21:26 – Biancaneve e il cacciatore. Kristen Stewart e Charlize Theron protagoniste della rivisitazione fantasy della celebre fiaba.
- La7, ore 20:35 – In altre parole. Massimo Gramellini racconta i principali avvenimenti della settimana attraverso interviste, cultura e attualità.
- TV8, ore 21:25 – Formula 1, GP Qatar. In programma le qualifiche del Gran Premio, precedute dal collegamento di F1 Paddock Live.
- Nove, ore 21:30 – Accordi & disaccordi. Luca Sommi e Andrea Scanzi approfondiscono le principali questioni politiche e sociali.
I film di stasera in TV
Rai 4, ore 21:20 – You’ll Never Find Me – Nessuna via d’uscita. Una giovane donna cerca rifugio nella roulotte di uno sconosciuto durante una tempesta.
Rai Movie, ore 21:10 – Piedone d’Egitto. Bud Spencer interpreta il commissario Rizzo, impegnato in una nuova indagine internazionale.
20 Mediaset, ore 21:10 – Programmato per uccidere. Steven Seagal interpreta un ex agente della DEA deciso a contrastare una banda criminale.
Iris, ore 21:14 – Rapimento e riscatto. Russell Crowe interpreta un esperto di negoziazioni incaricato di liberare un uomo sequestrato.
TwentySeven, ore 21:08 – Airport. Burt Lancaster e Dean Martin protagonisti del celebre film catastrofico ambientato in aeroporto.
Cielo, ore 21:20 – Men in Black II. Will Smith e Tommy Lee Jones tornano nei panni degli agenti incaricati di controllare le attività extraterrestri.
Cine34, ore 21:15 – 40 gradi all’ombra del lenzuolo. Commedia italiana a episodi con Edwige Fenech e Tomas Milian.
Italia 2, ore 21:10 – L’esorcista – Il credente. Due ragazze scompaiono nel bosco e tornano manifestando inquietanti comportamenti.
I film su Sky Cinema sabato 28 novembre 2026
Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Cos’è l’amore. Commedia francese con Laure Calamy: un uomo chiede all’ex moglie di annullare il matrimonio per potersi risposare.
Sky Cinema Due, ore 21:15 – Il filo del ricatto – Dead Man’s Wire. Gus Van Sant dirige un thriller ispirato a una vera vicenda di sequestro.
Sky Cinema Collection, ore 21:15 – The Twilight Saga: Eclipse. Bella deve scegliere tra Edward e Jacob mentre una nuova minaccia incombe su Seattle.
Sky Cinema Family, ore 21:00 – Hotel Transylvania. Dracula gestisce un albergo per mostri, ma l’arrivo di un ragazzo umano sconvolge tutto.
Sky Cinema Action, ore 21:00 – Il gladiatore. Russell Crowe interpreta Massimo Decimo Meridio nel kolossal di Ridley Scott.
Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Benvenuti al Nord. Claudio Bisio e Alessandro Siani tornano nella commedia sulle differenze tra Nord e Sud.
Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Il paziente inglese. Ralph Fiennes e Juliette Binoche protagonisti del dramma romantico premiato con nove Oscar.
Sky Cinema Drama, ore 21:00 – Enzo. Un giovane proveniente da una famiglia benestante sceglie di lavorare come muratore.
Sky Cinema Uno +24, ore 21:15 – L’inganno perfetto. Helen Mirren e Ian McKellen protagonisti di una storia di truffe e segreti.