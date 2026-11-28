Esordisce sabato 28 novembre, su Rai 3, il nuovo format Mappe Corsare. La trasmissione è proposta in prima serata, a partire dalle ore 21:30 circa.

Mappe Corsare Rai 3, al via nuova avventura televisiva di Duilio Giammaria

Mappe Corsare è un format originale prodotto da Rai Approfondimento e Stand by Me. La regia è affidata a Matteo Keffer. Alla conduzione del programma c’è Duilio Giammaria, che dunque torna protagonista sul piccolo schermo dopo l’avventura con Petrolio.

Giammaria, che figura anche nell’elenco degli autori, con Mappe Corsare accompagna il pubblico in un viaggio fra passato e presente, alla scoperta di luoghi e personaggi che hanno cambiato la storia e le cui ripercussioni sono ancora oggi visibili. Al fianco di Duilio Giammaria ci sono tre inviati. Il primo è Lorenzo Baravalle, autore, podcaster e divulgatore storico. Il secondo è Carmine Gazzanni, giornalista e autore televisivo specializzato nel giornalismo d’inchiesta. Infine, la terza è Benedetta Colombo, divulgatrice d’arte.

Gli esperti che arricchiscono le puntate

Durante le puntate di Mappe Corsare è proposto un focus sui monumenti, palazzi, documenti e oggetti di varia natura, che diventano parte integrante della narrazione in quanto tracce attraverso cui ricostruire le scelte, le ambizioni e le contraddizioni dei protagonisti.

Ad arricchire ogni appuntamento, oltre ai materiali d’archivio, ci sono i contributi degli esperti. In tale categoria ci sono, fra gli altri, il giornalista Gianni Riotta, la biologa Barbara Gallavotti e l’autore Luigi Spinola, esperto di politica internazionale.

Nelle puntate, visibili anche in streaming e on demand su RaiPlay, la divulgazione scientifica si mescola allo sguardo giornalistico, approfondendo la storia e la sua eredità con un linguaggio accessibile.

Mappe Corsare Rai 3, Ottaviano Augusto al centro della prima puntata

Il debutto di Mappe Corsare si concentra su Ottaviano Augusto, entrato nella storia sin da giovanissimo dopo che Giulio Cesare lo ha nominato suo erede nel testamento. Il format segue la sua scalata al potere nell’Antica Roma, fra vittorie in battaglia e la propaganda per costruire il consenso, fino alla sconfitta di Antonio e Cleopatra ad Azio e alla conquista dell’Egitto, che apre al passaggio definitivo dalla repubblica all’impero. Soltanto a questo punto Ottaviano diventa Augusto, il primo imperatore di Roma.

Quella di Ottaviano è una parabola di un uomo in grado di trasformare il potere. Duilio Giammaria paragona il percorso del protagonista della puntata a quello di alcuni leader contemporanei, da Vladimir Putin a Donald Trump. Previsti, nella serata, gli interventi della giornalista Anna Zafesova, lo storico Marco Mondini e il giornalista Lorenzo Pregliasco.