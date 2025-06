Con l’arrivo della stagione 2025-2026, in casa Rai, vari programmi potrebbero essere cancellati. La conferma arriverà solamente dopo la presentazione dei palinsesti, ma per numerosi format il destino sembra essere oramai segnato.

Programmi cancellati Rai 2025-2026, addio a Sabato in Diretta

Il primo programma che andrà incontro ad una cancellazione certa dai palinsesti 2025-2026 è Sabato in Diretta. La versione prefestiva de La Vita in Diretta, in onda per tutta la passata stagione nel pomeriggio, non ha convinto negli ascolti, perdendo praticamente sempre contro il diretto concorrente Verissimo.

Ad annunciare la chiusura definitiva del format è stata la conduttrice Emma D’Aquino. La giornalista, al termine dell’ultima puntata, ha infatti annunciato: “(…) Sabato in diretta è ed è stato un nuovo programma. Questo saluto non è un arrivederci, perché a settembre Sabato in diretta non tornerà in onda e certamente non per scelta mia“.

Il caffè a rischio

L’elenco dei programmi Rai che potrebbero essere cancellati dai palinsesti 2025-2026 è, però, lungo e comprende anche Il Caffè. La trasmissione di Pino Strabioli, infatti, dovrebbe andare incontro alla chiusura definitiva, come sembra aver confermato lo stesso conduttore in una recente intervista al Corriere della Sera. Nel faccia a faccia ha sottolineato: “Sono amareggiato, ma non amo lo scontro. Lavoro in Rai da 32 anni e mi dispiacerebbe non restare in questa casa del servizio pubblico. Non voglio grandi contratti, a me basta quel poco che guadagno, ma voglio uno spazio mio dove poter esprimere quello che sono“.

Rimanendo ancora su Rai 2, potrebbero andare incontro alla chiusura due format di seconda (e terza) serata. Stiamo parlando di Generazione Z di Monica Setta e di Tango di Luisella Costamagna.

Programmi cancellati Rai 2025-2026, la rete più colpita potrebbe essere Rai 3

Ma la rete che potrebbe essere maggiormente colpita dalle cancellazioni, in vista dei palinsesti Rai 2025-2026, è Rai 3. Dopo quattro edizioni potrebbe essere scritta la parola fine su Il Fattore Umano, trasmissione composta da una serie di documentari dedicati alla violazione dei diritti umani in giro per il mondo.

Potrebbe non andare nuovamente in onda, poi, il talk show Rebus, in onda la domenica pomeriggio e condotto da Giorgio Zanchini, affiancato ogni settimana da vari ospiti ed intellettuali.

In prima serata, invece, potrebbe andare incontro alla cancellazione Petrolio, trasmissione d’inchiesta guidata da Duilio Giammaria. Si tratterebbe, senz’altro, di una chiusura decisamente importante, per un programma che ha debuttato, sulla rete ammiraglia, nel 2013.

Infine, altro programma a rischio cancellazione dai palinsesti 2025-2026 di Rai 3 è Agorà Weekend. La versione del fine settimana del talk, guidata da Sara Mariani, potrebbe non essere riconfermata, nonostante un trend comunque positivo negli ascolti.