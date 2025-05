Il documentario La scuola romana delle risate, diretto da Marco Spagnoli, è un viaggio nella tradizione umoristica di Roma, esplorando le radici e l’evoluzione della comicità capitolina. Il film va in onda su Rai 2 il 16 maggio 2025, in prima serata alle 21:20. Con una durata di 92 minuti, racconta la storia della satira romana attraverso interviste, immagini d’archivio e testimonianze di grandi protagonisti della comicità.

I narratori e protagonisti del documentario includono Carlo Verdone, Enrico Brignano, Massimiliano Bruno, Serena Dandini, Emanuela Fanelli, Anna Foglietta, Claudia Gerini, Marco Giallini, Corrado Guzzanti, Lillo Petrolo, Ilenia Pastorelli, Virginia Raffaele, Stefano Rapone, Enrico Vanzina, Luca Verdone e Zerocalcare.

Regia e produzione del documentario La scuola romana delle risate

La regia di La scuola romana delle risate è affidata a Marco Spagnoli, mentre la produzione è curata da Samarcanda Film, in collaborazione con Rai Documentari, Luce Cinecittà e Titanus S.p.A..

Dove è stato girato?

Le riprese di La scuola romana delle risate si sono svolte principalmente a Roma, con location iconiche che rappresentano la storia della comicità romana:

Teatro Sistina : uno dei luoghi simbolo della commedia italiana, dove hanno recitato grandi artisti come Gigi Proietti e Alberto Sordi.

: uno dei luoghi simbolo della commedia italiana, dove hanno recitato grandi artisti come Gigi Proietti e Alberto Sordi. Piazza Navona : scelta per le riprese all’aperto, evocando l’atmosfera popolare e vivace della città.

: scelta per le riprese all’aperto, evocando l’atmosfera popolare e vivace della città. Istituto Luce e Teche Rai : utilizzati per immagini d’archivio che raccontano l’evoluzione della comicità romana.

: utilizzati per immagini d’archivio che raccontano l’evoluzione della comicità romana. Quartiere Trastevere: noto per la sua cultura popolare e i suoi personaggi iconici, perfetto per rappresentare l’anima della satira romana.

Trama del documentario La scuola romana delle risate

Carlo Verdone ci guida in un viaggio alla scoperta dell’anima della comicità romana, un umorismo unico che sa essere al contempo leggero e profondo, ironico e malinconico. Attraverso la sua voce inconfondibile, il documentario esplora le radici di questa forma di espressione popolare, dove la sagacia del popolo si sposa con l’intelligenza di una scrittura affinata nel tempo.

Il film è un sentito omaggio ai giganti della satira romana, figure iconiche che hanno saputo raccontare vizi e virtù della città eterna con una risata amara e illuminante. Da Ettore Petrolini, pioniere del teatro leggero, ad Alberto Sordi, interprete impareggiabile dell’italiano medio, passando per la romanità verace di Aldo Fabrizi e l’eclettico talento di Gigi Proietti, il documentario ripercorre le tappe fondamentali di questa tradizione comica.

Ma lo sguardo non si ferma al passato, anzi si proietta verso il futuro, celebrando anche i talenti contemporanei che continuano a tenere viva la fiamma della comicità romana, come il graffiante e acuto Zerocalcare. A fare da sfondo a questo racconto vibrante, la colonna sonora originale firmata da Piotta, un artista che sa mescolare sapientemente suoni moderni, come il rap, con melodie evocative e nostalgiche, creando un’atmosfera unica che amplifica le emozioni suscitate dalle immagini e dalle parole.

La scuola romana delle risate: il cast completo del documentario

Ecco i protagonisti del documentario La scuola romana delle risate: