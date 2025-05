Il film In politica e in amore, diretto da Michael Rowitz, è una commedia romantica tedesca del 2014, che mescola politica e sentimenti in una storia divertente e intrigante. Il film va in onda su Tv8. Con una durata di 86 minuti, racconta la storia di una cancelliera tedesca che si ritrova coinvolta in una relazione inaspettata con il presidente francese.

I protagonisti del film sono Anna Bremer, interpretata da Veronica Ferres, e Guy Dupont, interpretato da Philippe Caroit. Accanto a loro, un cast di talento che include Martin Brambach, Rosa Maria Paz, Stephan Kampwirth, Susanna Simon, Theresa Underberg e Bernhard Piesk.

Regia e produzione del film In politica e in amore

La regia di In politica e in amore è affidata a Michael Rowitz, mentre la sceneggiatura è scritta da Stefan Cantz e Jan Hinter.

Il film è prodotto in Germania, con la distribuzione curata da Sat.1.

Dove è stato girato?

Le riprese di In politica e in amore si sono svolte principalmente in Germania, sfruttando location istituzionali e urbane per enfatizzare il contesto politico della storia.

: utilizzata per le sequenze diplomatiche tra i protagonisti. Hotel di lusso: scelto per le scene legate agli incontri segreti tra Anna e Guy.

Trama del film In politica e in amore

Anna Bremer, cancelliere della Germania, si trova a un bivio tra la sua carriera di successo e la vita personale, quest’ultima sacrificata sull’altare della politica. La sua posizione, un’opportunità rara in Germania, la consuma completamente, lasciandole poco spazio per altro. Un giorno, un evento inaspettato scuote le sue certezze: Guy Dupont, il nuovo presidente francese, le sembra stranamente familiare.

La memoria di Anna la riporta a una notte di passione di molti anni prima, un incontro fugace ma indimenticabile. La somiglianza è innegabile, e ben presto Anna si convince che Guy sia proprio l’uomo di quella notte. Anche Guy, dal canto suo, non ha dimenticato quell’incontro, e la scintilla tra loro sembra pronta a riaccendersi.

Spoiler finale

La situazione si complica ulteriormente quando Anna e Guy si trovano a dover collaborare su questioni politiche delicate, tra incontri diplomatici a Berlino e summit internazionali a Parigi. La tensione tra loro è palpabile, un mix di attrazione e dovere istituzionale. Devono navigare tra le acque insidiose della politica internazionale, cercando di mantenere la loro professionalità, mentre i sentimenti repressi minacciano di esplodere.

Anna e Guy si trovano di fronte a una scelta difficile: seguire il cuore e rischiare di compromettere le loro carriere, o soffocare i loro sentimenti e mantenere il controllo. La loro storia si svolge sullo sfondo di Berlino e Parigi, due capitali europee intrise di storia e potere, dove le decisioni politiche si intrecciano con le passioni personali.

In politica e in amore: il cast completo del film

Ecco il cast principale del film In politica e in amore con i rispettivi personaggi: