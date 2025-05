Il film Triangle of Sadness, diretto da Ruben Östlund, è una commedia drammatica del 2022, vincitrice della Palma d’Oro al Festival di Cannes. Il film va in onda su Cielo. Con una durata di 149 minuti, racconta la storia di una coppia di influencer che si imbarca su una crociera di lusso, dove le dinamiche sociali vengono stravolte da un evento catastrofico.

I protagonisti del film sono Carl, interpretato da Harris Dickinson, e Yaya, interpretata da Charlbi Dean. Accanto a loro, un cast di talento che include Woody Harrelson, Dolly de Leon, Zlatko Burić, Iris Berben, Vicki Berlin, Jean-Christophe Folly, Sunnyi Melles, Amanda Walker, Oliver Ford Davies e Arvin Kananian.

Regia e produzione del film Triangle of Sadness

La regia di Triangle of Sadness è affidata a Ruben Östlund, che ha anche scritto la sceneggiatura.

Il film è prodotto da Plattform Produktion, Essential Films, Coproduction Office, SVT, ZDF e Arte France Cinéma, con la distribuzione italiana curata da Teodora Film.

Dove è stato girato?

Le riprese di Triangle of Sadness si sono svolte in diverse location internazionali, tra cui:

Grecia: molte scene della crociera hanno come protagonista il Mar Egeo, sfruttando le acque cristalline e le isole greche per enfatizzare il lusso e l'isolamento.

Svezia: alcune sequenze sono state girate negli studi cinematografici di Göteborg, dove sono stati ricostruiti gli interni della nave.

: alcune sequenze sono state girate negli studi cinematografici di Göteborg, dove sono stati ricostruiti gli interni della nave. Filippine: utilizzate per le scene sull’isola deserta, dove i naufraghi devono adattarsi a una nuova realtà.

Trama del film Triangle of Sadness

Carl e Yaya, una coppia di modelli e influencer abituati alla luce dei riflettori, ricevono un invito esclusivo: una crociera di lusso riservata a un’élite di super-ricchi. Il capitano della nave è un personaggio singolare, un uomo eccentrico con convinzioni marxiste che mal si sposano con la clientela a bordo.

Durante la navigazione, Carl e Yaya si imbattono in figure a dir poco stravaganti: un oligarca russo con la sua corte, una coppia di cinici produttori di mine antiuomo e un magnate della tecnologia abituato a dominare il mondo digitale. La crociera, inizialmente pensata per essere un susseguirsi di scatti patinati e stories da postare sui social media, prende una piega inaspettata e drammatica.

Spoiler finale

Una violenta tempesta si abbatte sulla nave, seguita da un attacco di pirati che la porta al naufragio. I pochi sopravvissuti si ritrovano isolati su un’isola deserta, un luogo selvaggio dove le gerarchie sociali sono completamente stravolte. Il denaro e il potere non hanno più alcun valore. Chi prima comandava si ritrova impotente di fronte alla natura ostile, mentre chi era considerato insignificante e invisibile acquista un ruolo cruciale per la sopravvivenza del gruppo. Le dinamiche tra i naufraghi si fanno tese e imprevedibili, rivelando la vera natura di ognuno in un contesto estremo.

