Giovedì 29 maggio, in occasione del quarantennale della tragedia, Rai 2 manda in onda il docufilm Heysel 1985. La produzione è visibile dalle ore 21:20 circa.

Heysel 1985 docufilm, regista e dove è girata

Le società che firmano la realizzazione del docufilm Heysel 1985 sono la Verve Media Company e Rai Documentari. La pellicola, visibile in prima visione e in chiaro, ha una durata di circa 110 minuti. Oltre che in televisione, è possibile seguire il film anche in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione Rai Play.

Coloro che hanno scritto Heysel 1985 sono Giuseppe Colella ed Antonio Plescia. La regia è di Alessandro Gallluzzi. Le riprese si sono svolte fra l’Italia, il Belgio, il Regno Unito e la Svizzera. Il documentario è ideato con l’obiettivo di effettuare un tributo alle vittime e un monito per non dimenticare che lo sport deve unire, non distruggere.

Heysel 1985 docufilm, la trama

Era il 29 maggio del 1985 quando a Bruxelles, presso lo Stadio Heysel, si stava per disputare una delle partite più importanti della stagione calcistica, ovvero la finale della Coppa dei Campioni fra il Liverpool e la Juventus.

I fatti di sangue sono accaduti prima del fischio di inizio del match. Migliaia di tifosi juventini non organizzati e giunti dall’Italia, in seguito ad una improvvida vendita di biglietti, erano presenti nella Curva Z, inizialmente assegnata ai tifosi neutrali.

Al loro fianco vi erano gli Hooligans, ovvero la frangia più violenta dei tifosi del Liverpool. Essi, un’ora prima della sfida, iniziarono a caricare i tifosi italiani, che impauriti si sono ammassati verso un muro opposto, che per il troppo peso è crollato. In seguito a tale fatto hanno perso la vita 39 persone, causando oltre 600 feriti.

Spoiler finale

Il docufilm Heysel 1985 ricostruisce i drammatici eventi, che in Italia sono stati commentati, in tempo reale, dai compianti Gianfranco De Laurentiis e Bruno Pizzul. La pellicola è composta da immagini d’archivio Rai, filmati amatoriali inediti, e testimonianze esclusive. Il risultato finale è quello di un grande racconto corale, realizzato esclusivamente mediante le parole di coloro che hanno vissuto, in prima persona, i fatti.

Heysel 1985 docufilm, le testimonianze

Sono vari i personaggi noti che intervengono nel docufilm Heysel 1985. In primis ci sono Stefano Tacconi, Zibi Boniek e Beniamino Vignola, all’epoca dei fatti calciatori della Juventus. Attese le dichiarazioni del direttore di gara Diana e di Terry Wilson, uno degli hooligan condannati per l’accaduto.

Le telecamere raccolgono le parole di vari giornalisti sportivi, fra cui Marino Bartoletti e Carlo Nesti. Infine, spazio alle intense testimonianze di chi è sopravvissuto o ha perso i propri cari.