Il film 10 giorni con i suoi, diretto da Alessandro Genovesi, è una commedia familiare del 2025, terzo capitolo della saga iniziata con 10 giorni senza mamma (2019) e 10 giorni con Babbo Natale (2020). Il film è disponibile su Prime Video e ha una durata di 98 minuti.

I protagonisti del film sono Carlo Rovelli, interpretato da Fabio De Luigi, e Giulia Rovelli, interpretata da Valentina Lodovini. Accanto a loro, un cast di talento che include Angelica Elli, Gabriele Pizzurro, Bianca Usai, Matteo Castellucci, Dino Abbrescia, Giulia Bevilacqua, Marcello Cesena e Leone Cardaci.

Regia e produzione del film 10 giorni con i suoi

La regia di 10 giorni con i suoi è affidata a Alessandro Genovesi, mentre la sceneggiatura è scritta da Giovanni Bognetti e Alessandro Genovesi.

Il film è prodotto da Colorado Film Production, in associazione con Medusa Film, con la distribuzione curata da Medusa Film.

Dove è stato girato?

Le riprese di 10 giorni con i suoi si sono svolte principalmente in Italia, sfruttando ambientazioni suggestive per enfatizzare il tono della commedia:

Puglia : molte scene sono state girate in una masseria, dove si svolge gran parte della storia.

: molte scene sono state girate in una masseria, dove si svolge gran parte della storia. Set ricostruiti in studio: impiegati per le sequenze interne delle case e delle interazioni familiari.

Trama del film 10 giorni con i suoi

La vita tranquilla dei Rovelli, composta da Carlo e Giulia e i loro due figli adolescenti, Bianca e Tito, viene scossa da una notizia inaspettata: la loro primogenita, Camilla, decide di lasciare il nido per trasferirsi in Puglia con il fidanzato Antonio e iniziare l’università. Per Carlo, in particolare, l’idea di veder partire la sua “bambina” è un colpo durissimo, che fatica ad accettare.

Decisa a supportare la figlia e, forse, anche a tenere d’occhio la situazione, l’intera famiglia Rovelli si imbarca per la Puglia, direzione la masseria dei genitori di Antonio, i Paradiso. L’arrivo in questa nuova realtà è un vero e proprio scontro culturale: l’ordinata e a tratti nevrotica famiglia milanese si trova di fronte all’esuberanza, al calore e alle tradizioni più rustiche dei Paradiso.

Carlo, incapace di lasciare andare Camilla, non perde occasione per rendere la sua presenza ingombrante. Ogni suo tentativo di controllo o di “aiuto” si traduce in situazioni esilaranti e malintesi con i Paradiso, generando una serie di quiproquo che mettono a dura prova la pazienza di tutti, ma che al tempo stesso avvicinano le due famiglie. Dalla goffaggine di Carlo nel tentare di partecipare alle attività contadine, ai suoi tentativi maldestri di spiare la relazione tra Camilla e Antonio, il caos è garantito.

Spoiler finale

Tra furti, fughe romantiche notturne di Camilla e Antonio che mettono in allarme i genitori, piccole bugie dette per non creare problemi e macro-equivoci generati dalle diverse abitudini, le due famiglie sono costrette a interagire, a capirsi e, infine, ad accettarsi. Il film è un inno alla diversità e alla tolleranza, mostrando come, superando le differenze iniziali, le due famiglie imparino a sostenersi a vicenda e a unirsi come una sola grande, improbabile e affettuosa famiglia. Una vacanza che inizia come un tentativo di controllo si trasforma in un’esperienza indimenticabile, ricca di risate, amore e nuove, inaspettate, radici.

10 giorni con i suoi – Cast completo

Ecco il cast principale del film 10 giorni con i suoi con i rispettivi personaggi: