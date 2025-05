Il film La vedova nera, diretto da Netflix Studios, è un thriller crime basato su un caso reale avvenuto nel 2017 a Valencia, Spagna e racconta la storia di un omicidio che ha sconvolto la comunità locale e le indagini che hanno portato alla scoperta di una verità inquietante. Il film è disponibile su Netflix dal 30 maggio 2025.

I protagonisti del film sono Salva, interpretato da Tristán Ulloa, e Maje, interpretata da Ivana Baquero. Accanto a loro, un cast di talento che include Carmen Machi, Javier Gutiérrez, Luis Callejo, Ana Wagener, Antonio Dechent, María Morales e Raúl Arévalo.

Regia e produzione del film La vedova nera

La regia di La vedova nera è affidata a Netflix Studios, mentre la sceneggiatura è scritta da David Bermejo.

Il film è prodotto da Netflix España, con la distribuzione curata da Netflix.

Dove è stato girato?

Le riprese di La vedova nera si sono svolte principalmente in Spagna, sfruttando ambientazioni urbane per enfatizzare il tono crime del film:

Valencia : molte scene sono state girate nel quartiere Patraix , dove è avvenuto il vero omicidio nel 2017.

: molte scene sono state girate nel quartiere , dove è avvenuto il vero omicidio nel 2017. Set ricostruiti in studio : impiegati per le sequenze interne degli interrogatori e delle indagini.

: impiegati per le sequenze interne degli interrogatori e delle indagini. Strade e parcheggi di Valencia: utilizzati per le scene legate al ritrovamento del corpo e agli sviluppi dell’inchiesta.

Trama del film La vedova nera

Il film si apre nella vibrante città di Valencia, nel 2017. Un’atmosfera di normalità viene squarciata dal macabro ritrovamento: il corpo di un uomo giace senza vita in un anonimo parcheggio, martoriato da sette coltellate. La violenza del crimine suggerisce subito una furia omicida, e l’unità omicidi della città, sotto la guida dell’ispettore Ramirez, avvia un’indagine serrata, inizialmente orientata verso la pista più comune per delitti di tale efferatezza: un crimine passionale. La vita del povero uomo, si presume, è stata troncata da un amante o da un rivale in amore.

Tuttavia, man mano che le indagini procedono, le prove raccolte iniziano a disegnare un quadro inquietante e inaspettato. Dalle testimonianze dei vicini, dagli estratti bancari e dalle comunicazioni digitali, emerge una figura insospettabile, che lentamente si trasforma nella principale indiziata: Maje, la giovane e apparentemente innocente vedova della vittima. La donna, sposata da meno di un anno, mostra una freddezza e una compostezza che stonano con il dolore che dovrebbe provare una neo sposa.

Spoiler finale

Il film scava a fondo nella psicologia della protagonista, attraverso una serie di interrogatori intensi e tesi che mettono a nudo le contraddizioni e le ambiguità di Maje. Gli investigatori cercano di capire cosa si celi dietro il suo sguardo enigmatico, mentre la narrazione si dipana tra flashback che ricostruiscono la sua relazione con la vittima e con altri uomini. Le indagini si fanno sempre più complesse, rivelando segreti che sfidano ogni logica iniziale e portano a colpi di scena inaspettati. Ogni rivelazione è una tessera di un puzzle macabro, che mostra una personalità complessa e manipolatrice.

Il mistero che si cela dietro il crimine diventa il fulcro della pellicola, con la tensione che cresce man mano che la verità si avvicina. Si esplorano le motivazioni dietro un gesto così brutale, mettendo in discussione le percezioni comuni sulla moralità e sull’apparenza. La conclusione del film è una verità scioccante, che non solo svela l’identità del colpevole e il suo movente, ma lascia lo spettatore con un senso di profonda inquietudine riguardo alla natura umana e ai lati più oscuri delle relazioni interpersonali.

La vedova nera – Cast completo

Ecco il cast principale del film La vedova nera con i rispettivi personaggi: