Giovedì 12 giugno, in occasione del secondo anniversario della sua morte, Mediaset rende omaggio a Silvio Berlusconi. Per farlo, propone il documentario intitolato Caro Presidente il tempo vola.

Caro Presidente il tempo vola, la produzione realizzata da Toni Capuozzo

Caro Presidente il tempo vola è un racconto inedito realizzato dal giornalista Toni Capuozzo.

Giornalista e scrittore, ha lavorato per anni all’interno delle redazioni dei vari telegiornali del Biscione. Capuozzo ha già curato varie altre produzioni speciali dedicate a Silvio Berlusconi, sia nel 2023, anno della sua morte, che dodici anni fa, in occasione del primo anniversario dal decesso.

Lo speciale Caro Presidente ha una durata di circa 50 minuti. Capuozzo, autore e narratore, è affiancato da Roberto Burchielli, che invece ha firmato la regia.

Il documentario ripercorre la vita privata e professionale di Silvio Berlusconi

Caro Presidente il tempo vola è uno speciale che mira ad intrecciare la memoria con l’attualità, oltre che ricordi privati e riflessioni pubbliche. Il risultato finale è un racconto a tutto tondo di Silvio Berlusconi, nel quale sono ripercorsi i momenti più significativi della sua vita e della sua carriera, durante la quale ha spaziato, abilmente, dalla politica all’imprenditoria, passando per la comunicazione e lo sport.

Attraverso immagini, pensieri e testimonianze, Toni Capuozzo omaggia il Cavaliere con uno sguardo personale e rispettoso su una figura che ha lasciato un segno profondo nella storia dell’Italia contemporanea. In particolare, la produzione attraversa i due anni trascorsi senza di lui, immaginando cosa avrebbe pensato o detto sui principali fatti che hanno segnato la politica e l’attualità del Paese.

Il racconto prende il via e si conclude con due abbracci fra Toni Capuozzo e Pier Silvio Berlusconi. Il primo risale al 14 giugno del 2023, ovvero giorno in cui si sono tenuti i funerali di Silvio Berlusconi. Il secondo, invece, è datato l’11 giugno del 2025, durante il momento di ricordo organizzato al Campus Mediaset con tutti i dipendenti e collaboratori dell’azienda.

Caro Presidente il tempo vola, visibile in simulcast sulle reti Mediaset

Caro Presidente il tempo vola è proposto, dalle ore 20:40 circa, in contemporanea su Canale 5, Rete 4, Italia 1 e TGCom24. Sono previsti, dunque, importanti cambiamenti nei palinsesti di suddette reti, con la cancellazione di tutte le consuete produzioni dell’access prime time. Salta, in primis, Paperissima Sprint con Juliana Moreira, Vittorio Brumotti e il Gabibbo. Anche Paolo Del Debbio, con 4 di sera, subisce uno stop di un giorno. Infine, su Italia 1, non è visibile la serie tv NCIS Unità Anticrime.