Stasera in tv giovedì 12 giugno 2025. Su Rai2, l’attualità con Ore 14 Sera, programma di Milo Infante. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Paolo Del Debbio, Dritto e rovescio.

Stasera in tv giovedì 12 giugno 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la 4° puntata della fiction Don Matteo 13, con Terence Hill, Nino Frassica, Nathalie Guetta, Maria Chiara Giannetta. Titolo dell’episodio di stasera: “Così vicini così lontani”. Cecchini (Nino Frassica) si ritrova al centro dell’attenzione per via di un nuovo caso letterario: una serie di gialli che sembra ispirarsi proprio a lui. Anna (Maria Chiara Giannetta) riceve la visita di un colonnello, suo istruttore ai tempi dell’Accademia, con cui ha sempre avuto una grande intesa.

Su Rai2, alle 21.20, l’attualità con Ore 14 Sera. Forte del successo ottenuto negli ultimi cinque anni, il format “Ore 14” di Milo Infante viene promosso in prima serata con una breve serie di puntate settimanali. Al centro del programma, anche in questa versione, c’è la cronaca nera con gli ultimi sviluppi di casi scottanti come il delitto di Garlasco.

Su Rai3, alle 21.20, il talk show Donne sull’orlo di una crisi di nervi. Il brillante talk show di Piero Chiambretti può contare ogni settimana sul contributo dei corrispondenti Rai all’estero: Gennaro Sangiuliano da Parigi, Nicoletta Manzione da Londra e Laura Pepe da Washington. In studio ci saranno come sempre, Anna Lou Castoldi, Alba Parietti e Rosita Celentano.

Su Rai5, alle 21.15, Opera lirica: Suor Angelica. L’opera di Puccini è andata in scena, in coppia con “Il prigioniero” di Dallapiccola (che va in onda a seguire), al Teatro dell’Opera di Roma lo scorso aprile. Il ruolo di Suor Angelica è interpretato da Corinne Winters. Dirige Michele Mariotti.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time, Cine34

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. Si avvia alla conclusione, il 18 giugno, un’altra edizione di successo del programma di Paolo Del Debbio, il più seguito tra i talk politici di Rete 4, secondo solo a “Quarto grado” nella prima serata del canale diretto da Sebastiano Lombardi. Anche oggi c’è spazio per commentare le scelte di Trump.

Su Canale 5, alle 21.20, il quiz Avanti un altro! Ultimo giovedì sera con Paolo Bonolis e Luca Laurenti, affiatati conduttori di uno dei programmi più divertenti della tv italiana. Vedremo due puntate inedite della versione classica, senza ospiti speciali né concorrenti vip. “Avanti un altro!” tornerà nel corso della prossima stagione televisiva.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza pulita. Ultima puntata per questa edizione del fortunato talk di Corrado Formigli. E anche questa sera, dalla domanda che il giornalista campano si pone a inizio trasmissione prende spunto il dibattito in studio con gli ospiti.

Su Tv8, alle 21.15, il reality Money Road. Contano di più gli interessi personali o quelli di gruppo? E’ la domanda che si pone il reality di Fabio Caressa. Dodici persone comuni affrontano un ostico viaggio nella selvaggia giungla malese. In aiuto proposte irresistibili, ma…

Su Nove, alle 20.30, Basket Finale LBA Serie A. Questa sera c’è la prima delle partite conclusive della Regular Season. Gara 2 è in programma sabato 14 giugno mentre Gara 3 è giovedì 19. Le eventuali Gara 4 e 5si giocheranno rispettivamente il 19 e il 22 giugno.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Il mio amico bisturi “Corriere verso la felicità”. La chirurgia plastica può rappresentare un modo per raggiungere un’agognata armonia. Infatti, grazie al bisturi del chirurgo Damiano Tambasco, i pazienti riescono a dare una svolta alla loro vita.

Su Cine34, alle 21.00, la 5° puntata della fiction Il capo dei capi, con Daniele Liotti. Riina ormai è il capo incontrastato della mafia. Ma i giudici Falcone e Borsellino cercano di incastrarlo grazie alle rivelazioni di Tommaso Buscetta. Intanto, Biagio resta ferito durante uno scontro con gli uomini del boss.

I film di questa sera giovedì 12 giugno 2025

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2007, di Richard Shepard, The Hunting party, con Richard Gere. Simon, reporter di guerra, propone al suo ex cameraman Duck di realizzare uno scoop sensazionale: ritrovare “la Volpe”, il più sanguinario criminale di guerra bosniaco.

Su 20 Mediaset, alle 21.35, il film d’azione del 2013, di Keanu Reeves, Man of Tai Chi, con Keanu Reeves, Tiger Hu Chen. Il giovane “Tiger” Chen Lin-Hu viene coinvolto da un uomo senza scrupoli in un torneo di arti marziali ai limiti della legalità. L’obiettivo è quello di trasformarlo in un killer.

Su Iris, alle 21.10, il film d’azione del 1989, di Andrei Konchalovsky, Tango & Cash, con Kurt Russell, Sylvester Stallone. Due agenti di Los Angeles indagano su un trafficante di droga che, però, ha amicizie molto potenti. Tanto che i due finiscono in carcere con l’accusa di corruzione e…

Stasera in tv giovedì 12 giugno 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film fantastico del 2018, di Steven Spielberg, Ready Player One, con Tye Sheridan, Olivia Cooke. Nel 2045, l’unico svago per l’umanità è un mondo virtuale creato da un eccentrico milionario. Prima di morire, l’uomo lancia una sfida: una caccia al tesoro da miliardi di dollari.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1982, di Taylor Hackford, Ufficiale e gentiluomo, con Debra Winger, Richard Gere. Zack Mayo frequenta il corso di addestramento per diventare ufficiale di Marina. Il duro sergente Foley farà di tutto per piegarlo, ma l’amore della giovane Paula lo aiuterà.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2001, di Andrew Adamson, Vicky Jenson, Shrek. L’orco Shrek s’impegna a liberare da un terribile drago la principessa Fiona, futura sposa del nobile Lord Ferquaad. Ad assisterlo durante la pericolosa missione c’è Ciuchino, un asinello parlante.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller del 1993, di Rowdy Herrington, Impatto imminente, con Bruce Willis, Sarah J. Parker. L’ex agente Tom Hardy è stato degradato a guardia fluviale per aver denunciato alle autorità un collega corrotto. Ora è perseguitato da un folle che uccide le sue ex fidanzate e…

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film d’azione del 2023, di Tom e Charles Guard, Dead Shot – Vendetta disperata, con Colin Morgan, Aml Ameen. Anni 70. Michael, ex paramilitare irlandese, è testimone dell’assassinio della moglie incinta da parte di un ufficiale della SAS. Ferito e creduto morto, fugge e cerca vendetta.