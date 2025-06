Mercoledì 11 giugno, Canale 5 ha mandato in onda la sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2025. La conduttrice Veronica Gentili, affiancata dall’opinionista Simona Ventura, ha guidato una lunga diretta, nella quale vi sono state due nuove eliminazioni.

Isola dei Famosi 2025 sesta puntata, eliminata Jasmin e le varie prove

La sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2025 è iniziata subito con l’esito del televoto. Il pubblico ha avuto una settimana di tempo per decidere chi eliminare Teresanna, Loredana e Jasmin. Quest’ultima è stata la meno votata e, dunque, è definitivamente eliminata. La giovane, tuttavia, ha accettato di stare sull’Ultima Spiaggia insieme a Dino e ad Ahlam.

In seguito, i concorrenti, a coppie, hanno affrontato delle prove ricompense, i cui esiti erano necessari ad individuare i nomi dei vip spediti direttamente al televoto flash per l’eliminazione. Al termine del lungo elenco di sfide, durante le quali Mario Adinolfi ha accettato di farsi rasare capelli e barba, sono andati a rischio Omar, Patrizia, Chiara, Paolo e Jey.

Fuori Paolo Vallesi, che va sull’Ultima Spiaggia

Pochi minuti dopo l’apertura del televoto flash, Veronica Gentili, nella sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2025, ha letto l’esito. Il secondo eliminato della giornata è il cantante Paolo Vallesi, che dunque ha raggiunto gli altri naufraghi presenti nell’Ultima Spiaggia.

Infine, si è svolta la sempre tanto importante prova leader. Ad essa hanno partecipato Patrizia Rossetti ed Omar Fantini. Entrambi dovevano cercare di stare più tempo possibile in equilibrio su una struttura con un candelabro in mano. Alla fine, la vittoria è andata, per l’ennesima settimana, al comico, che sembra essere sostanzialmente imbattibile durante le sfide fisiche.

Durante la diretta, la padrona di casa ha accolto, in qualità di ospite in studio, il giornalista ed opinionista Giuseppe Cruciani, ospite di numerosi talk show in onda sulle reti Mediaset.

Isola dei Famosi 2025 sesta puntata, chi al televoto

Infine, la sesta puntata dell’Isola dei Famosi giunge al termine con le nomination. I concorrenti, all’interno della Palapa, hanno selezionato, a pari merito, Chiara, Mirko e Loredana. Il leader Omar ha, così, l’incarico di salvare una persona e la sua scelta ricade sull’attrice. In seguito, ha deciso di spedire direttamente al televoto Teresanna, definendola una persona “estremamente non sincera”.

In leggera risalita gli ascolti ottenuti dal reality durante la serata di mercoledì 11 luglio. Il programma, infatti, ha intrattenuto poco meno di un milione ed 800 mila telespettatori, con una share del 15%.