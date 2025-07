Il film Capi di Stato in fuga (Heads of State), diretto da Ilya Naishuller, è una commedia d’azione del 2025 che unisce in maniera esplosiva adrenalina, rivalità politica e un’ironia internazionale graffiante. Questa attesa pellicola sarà disponibile su Prime Video a partire dal 2 luglio 2025 e ha una durata complessiva di 105 minuti. Perciò, si preannuncia come un intrattenimento dinamico e divertente.

Regia, produzione e protagonisti del film Capi di Stato in fuga

La regia è curata da Ilya Naishuller, già noto per il suo lavoro in *Io sono Nessuno*. La sceneggiatura è opera di un team di autori di talento: Josh Appelbaum, André Nemec e Harrison Query. Il film è una produzione interamente statunitense, targata Amazon MGM Studios e 87North Productions, a garanzia di un’azione di alta qualità. Di conseguenza, le aspettative sono elevate per questa collaborazione.

I protagonisti principali sono, dunque, i seguenti attori, che interpretano ruoli chiave in questa avventura internazionale:

Idris Elba nel ruolo del Primo Ministro britannico Sam Clarke, una figura di spicco.

nel ruolo del Primo Ministro britannico Sam Clarke, una figura di spicco. John Cena nel ruolo del Presidente USA Will Derringer, il suo omologo americano.

nel ruolo del Presidente USA Will Derringer, il suo omologo americano. Priyanka Chopra Jonas nel ruolo dell’agente MI6 Noel Bisset, fondamentale per la loro sicurezza.

nel ruolo dell’agente MI6 Noel Bisset, fondamentale per la loro sicurezza. Carla Gugino nel ruolo di Evelyn.

nel ruolo di Evelyn. Jack Quaid nel ruolo di Ben.

nel ruolo di Ben. Stephen Root, Sarah Niles, Richard Coyle, Paddy Considine in ruoli altrettanto chiave che contribuiscono alla complessità della trama.

Dove è stato girato?

Le riprese si sono svolte in diverse e iconiche location tra Regno Unito, Francia e Stati Uniti, per conferire un respiro globale alla produzione:

Londra è stata utilizzata per le sequenze istituzionali e diplomatiche, aggiungendo un tocco di autenticità.

è stata utilizzata per le sequenze istituzionali e diplomatiche, aggiungendo un tocco di autenticità. Parigi ha fornito lo sfondo perfetto per inseguimenti mozzafiato e scene d’azione urbane.

ha fornito lo sfondo perfetto per inseguimenti mozzafiato e scene d’azione urbane. Washington D.C. è stata impiegata per gli interni della Casa Bianca, per ricreare l’ambiente presidenziale.

è stata impiegata per gli interni della Casa Bianca, per ricreare l’ambiente presidenziale. Inoltre, sono stati utilizzati set ricostruiti per le ambientazioni segrete e le basi militari, necessarie per le scene più dinamiche e complesse.

Trama del film Capi di Stato in fuga

Il Primo Ministro britannico Sam Clarke e il Presidente USA Will Derringer sono notoriamente conosciuti per la loro accesa rivalità pubblica. Questa tensione politica, peraltro, rischia costantemente di compromettere la cruciale “relazione speciale” tra i due Paesi. Tuttavia, quando entrambi diventano il bersaglio di un misterioso e potente nemico internazionale, sono forzatamente costretti a collaborare per sopravvivere. Di conseguenza, la loro inimicizia si trasforma in un’alleanza inaspettata.

Con l’aiuto indispensabile dell’agente dell’MI6 Noel Bisset, i due leader si ritrovano in fuga rocambolesca attraverso l’Europa. Sono braccati senza sosta da mercenari spietati, hacker abili e traditori interni. Tra battute taglienti che celano la loro tensione, acrobazie spettacolari e inevitabili tensioni diplomatiche, dovranno imparare a fidarsi l’uno dell’altro per sventare una cospirazione globale che minaccia non solo loro, ma l’intero mondo libero. Il destino del mondo, perciò, è nelle loro mani.

Spoiler finale

Nel finale del film, Clarke e Derringer scoprono che dietro l’attacco si cela un ex alleato occidentale, il cui obiettivo è destabilizzare l’ordine mondiale per instaurare un nuovo e pericoloso regime. Dopo un confronto esplosivo che si svolge in una base sotterranea situata nei Balcani, i due riescono, con grande difficoltà, a disinnescare un’arma biologica letale e a trasmettere le prove schiaccianti della cospirazione al Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Di conseguenza, il pericolo è sventato grazie alla loro azione congiunta.

Il film si chiude con una conferenza stampa congiunta in cui i due leader, ancora visibilmente sporchi di fango e sangue per le peripezie vissute, dichiarano con una nota di umorismo e realismo: “Non siamo amici. Ma siamo sopravvissuti insieme. E questo vale più di mille trattati.” Si tratta, dunque, di un finale che mescola sapientemente azione mozzafiato, satira politica e una sorprendente “bromance”, lasciando un sorriso amaro allo spettatore.

Cast completo del film Capi di Stato in fuga