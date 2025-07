Si intitola Persone Medicina Le relazioni che curano il nuovo programma di Real Time. La rete, visibile sul canale 31 del digitale terrestre, trasmette il primo appuntamento mercoledì 16 luglio. L’orario di messa in onda è previsto alle 21:20.

Persone Medicina Le relazioni che curano, chi sono i protagonisti

Persone Medicina Le relazioni che curano è una docu-serie incentrata sulle tematiche relative alla salute mentale. La produzione è composta da sei episodi. Ognuno di essi ha una durata di circa un’ora. Real Time ne propone una alla settimana, nel prime time del mercoledì. In streaming, è possibile seguire la trasmissione mediante l’applicazione Discovery+.

Ad accompagnare le immagini vi sono le voci di due narratori e grandi conoscitori delle tematiche inerenti la salute mentale. La prima è Mapi Danna. Scrittrice ed autrice di podcast, da anni dedica molti dei suoi lavori alle dinamiche tipiche delle relazioni umane. Il secondo protagonista del progetto è Leonardo Mendolicchio. Medico psichiatra e psicoterapeuta, è specializzato nella cura dei disturbi alimentari.

Al centro le storie di coloro che hanno vissuto, sulla propria pelle, dei disturbi

In ogni puntata di Persone Medicina Le relazioni che curano, i due narratori incontrano persone che hanno vissuto, sulla propria pelle, dei disturbi di natura mentale. Danna e Mendolicchio raccolgono le dichiarazioni anche di coloro che sono stati vicini ai protagonisti durante il periodo più duro della loro vita.

Il racconto degli ospiti è alternato agli interventi del professor Leonardo Mendolicchio. Esso realizza approfondimenti sulle vicende in oggetto. L’obiettivo finale è quello di riuscire a scardinare il pregiudizio, riconoscere il valore della fragilità e mostrare come relazioni vere e sguardi non giudicanti possano diventare comprensione e, a volte, guarigione.

Persone Medicina Le relazioni che curano, le varie storie

Come riporta Vanity Fair, fra le storie raccontate durante Persone Medicina Le relazioni che curano c’è quella di Chiara. Ha 19 anni e continua la sua lotta contro l’autolesionismo insieme all’adorata mamma. Spazio ad Elena, 25enne che è riuscita a superare la dipendenza da psicofarmaci e sostanze stupefacenti grazie all’amore per la sua cagnolina. Altra storia narrata nel format è quella di Sergio. Ha 42 anni e viene da un duro periodo, nel quale ha dovuto convivere con gli attacchi di panico. Partecipa al programma con la sorella.

Mendolicchio e Danna dialogano con Matteo. Ha 39 anni ed è riuscito a superare la battaglia contro la dipendenza dall’alcol. Infine, c’è Massimiliano, 24enne che è riuscito a superare la depressione grazie al fondamentale aiuto di un amico.