Martedì 26 agosto, Rai 2 manda in onda Formidabile Discoring. Il documentario prende il via alle ore 21:00.

Formidabile Discoring, un viaggio in due puntate

Formidabile Discoring è articolato come un vero e proprio viaggio alla scoperta di uno dei programmi musicali storici della TV di Stato, ideato da Gianni Boncompagni.

Coloro che hanno lavorato alla produzione di Formidabile Discoring sono Francesco Valitutti ed Emilio Levi. Il documentario alla scoperta del celebre format è articolato in due speciali di prima serata. Il primo, come detto, è visibile il 26 agosto. Il secondo, che porta alla conclusione la narrazione, è invece proposto il prossimo 8 settembre.

Entrambe le puntate, come di consueto, sono trasmesse non solo in televisione, ma anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione Rai Play.

La storia dello show

La produzione in partenza oggi, martedì 26 agosto, mira a celebrare la gloriosa storia di Discoring. La trasmissione ha esordito nel nostro paese il 20 febbraio del 1977 ed inizialmente era configurata come una sorta di rubrica all’interno del rotocalco Domenica In. Con il tempo, lo show musicale ha ottenuto una popolarità sempre maggiore, fino a divenire un programma indipendente nel 1986, ritagliandosi un proprio spazio nel palinsesto pomeridiano del venerdì pomeriggio.

Discoring è andato in onda dal 1977 al 1989, per un totale di quattordici edizioni. Sulla rete della TV di Stato sono state proposte 411 puntate dalla durata di circa 30-45 minuti ciascuna. Lo show ha avuto il merito di aver portato, nelle case degli italiani, la musica e gli artisti più in voga al momento. Ciò significa che ripercorrere le varie edizioni permette non solo rivivere la playlist di un’intera generazione, ma anche rivedere come eravamo e come sono cambiate le persone.

Negli anni, lo studio di Discoring ha ospitato artisti di calibro internazionale, come Phil Collins e i Depeche Mode.

Formidabile Discoring, le testimonianze

Nel corso di Formidabile Discoring è dato spazio alle testimonianze di numerosi vip che, nel corso della loro carriera, hanno avuto spesso a che fare con Discoring. In primis Barbara Boncompagni, figlia dell’ideatore Gianni. Spazio, poi, a Rosanna Vaudetti, annunciatrice televisiva nonché moglie di Antonio Moretti, primo regista del programma.

Sono intervistati nella produzione anche alcuni volti celebri che hanno lavorato come conduttori del format. In primis Awanagana e Claudio Cecchetto, padroni di casa della fortunata edizione del 1979-1980. Presenti anche Anna Pettinelli (conduttrice per quattro edizioni), Jocelyn, Mauro Micheloni e Carlo Conti. Infine, è raccolta la testimonianza di Renzo Arbore.