Gli omicidi del lago: Senza fiato è un intenso film thriller psicologico del 2024, che il regista Michael Schneider dirige con abilità. In onda su Rai2, questo è il diciottesimo capitolo della longeva serie I delitti del Lago. Il film, infatti, intreccia una complessa indagine con un profondo dramma familiare. Racconta, inoltre, un mistero che affonda nelle acque del Lago di Costanza.

Regia, produzione e protagonisti del film Gli omicidi del lago: Senza fiato

La regia è affidata a Michael Schneider, un autore che ha già diretto altri episodi di questa amata saga televisiva. La produzione, inoltre, è firmata da Graf Film, Rowboat Film- und Fernsehproduktion e ZDF, con sede in Germania e Austria. I protagonisti principali sono ancora una volta Matthias Koeberlin nel ruolo dell’ispettore Micha Oberländer e Alina Fritsch che interpreta Luisa Hoffmann. Accanto a loro, Stefan Pohl veste i panni di Victor Ballhofer, l’apneista e marito della vittima.

Dove è stato girato?

Il film è stato girato tra la Germania e l’Austria, con location principali situate attorno al suggestivo Lago di Costanza. Le riprese, infatti, si sono svolte in località come Bregenz, Lindau e la storica Meersburg. Di conseguenza, le ambientazioni subacquee e i paesaggi lacustri accentuano il tono sospeso e malinconico della narrazione.

Trama del film Gli omicidi del lago: Senza fiato

Il corpo di Daria Ballhofer viene ritrovato nelle fredde profondità del Lago di Costanza, con un pesante peso da immersione legato al collo. L’ispettore Micha Oberländer e la collega Luisa Hoffmann iniziano subito a indagare. Scoprono, infatti, che il marito Victor, un apneista professionista, è il principale sospettato. La relazione tra i due era in profonda crisi, segnata da un recente aborto spontaneo e dalla scoperta di un’anomalia genetica. Inoltre, la madre di Daria, Marlene, una donna potente e rigida, cerca di proteggere l’immagine della famiglia. Emergono anche le visioni disturbanti di Daria. Lei credeva che le anime dei morti abitassero sotto il lago. L’indagine, quindi, si complica tra memorie distorte e segreti.

Spoiler finale

Nel finale, Oberländer e Hoffmann scoprono che Victor non è l’assassino. Invece, il delitto è stato orchestrato da Marlene, la madre di Daria. La donna, infatti, ha agito per vendetta e per un disperato bisogno di controllo. Ha manipolato le prove e ha sfruttato la fragilità psicologica della figlia. Voleva, infatti, allontanarla per sempre dal marito. Il lago, quindi, da semplice sfondo diventa simbolo di ciò che i vivi non riescono a lasciar andare. Il caso si chiude con una riflessione sul dolore e la perdita.

Cast completo del film Gli omicidi del lago: Senza fiato

Il cast di Gli omicidi del lago: Senza fiato è composto da attori tedeschi e austriaci, con interpretazioni intense e sfumate.