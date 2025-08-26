Stasera in tv martedì 26 agosto 2025 c’è un palinsesto decisamente variegato, che spazia tra thriller psicologici, avvincenti serie crime, eventi musicali e film d’autore. In particolare, su Rai 1 il pubblico potrà seguire la miniserie francese Il segreto di Isabelle. Al contrario, Canale 5 continuerà la messa in onda della serie Watson, uno spin-off ambientato dopo la morte di Sherlock Holmes. Parallelamente, Italia 1 trasmetterà da Modena l’evento musicale Yoga Radio Estate, mentre invece su Rai 3 ci sarà spazio per il cinema d’autore con il film Rifkin’s Festival di Woody Allen.
Stasera in TV martedì 26 agosto 2025, Rai
Per cominciare, su Rai 1, alle 21:30, i telespettatori troveranno Il segreto di Isabelle, una miniserie francese che si ispira a fatti realmente accaduti. La trama, nello specifico, ruota attorno a Isabelle Dubreuil, sospettata dell’omicidio del marito, il cui corpo viene trovato carbonizzato in un’auto. Di conseguenza, il capitano Mathilde Delboscq conduce le indagini in un continuo crescendo di tensione psicologica.
Subito dopo, Rai 2 alle 21:20 propone Formidabile Discoring, un interessante documentario musicale dedicato allo storico programma Rai ideato da Gianni Boncompagni. Si tratta, quindi, di un viaggio attraverso le sigle, i conduttori e i look che hanno segnato un’intera epoca.
Passando oltre, su Rai 3, alle 21:25, il palinsesto offre il film Rifkin’s Festival, con la regia di Woody Allen. In questo film, un ex professore accompagna la moglie al Festival di San Sebastián, vivendo una profonda crisi creativa e nutrendo sospetti di tradimento.
Nel frattempo, Rai 4 alle 21:20 trasmette un nuovo episodio della serie Fire Country, intitolato “A Change in the Wind”. Qui, il protagonista Bode, ormai libero, cerca di diventare pompiere, ma allo stesso tempo deve affrontare numerosi ostacoli burocratici e minacce legali.
Allo stesso modo, Rai 5, alle 21:15, presenta al suo pubblico il film La vacanza, un dramma italiano ambientato in Calabria. A seguire, inoltre, la rete manderà in onda Moonrise Kingdom di Wes Anderson.
Per quanto riguarda Rai Premium, alle 21:20, il canale trasmette la fiction La guerra è finita, con l’attore Michele Riondino.
Infine, Rai Movie, alle 21:10, offre agli amanti del genere azione John Wick 4, con Keanu Reeves, un film caratterizzato da vendetta e coreografie spettacolari.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
Spostandoci sui canali Mediaset, su Canale 5, alle 21:21, torna la serie Watson con l’episodio “I segni dei denti”. In questa puntata, Watson e la sua squadra aiutano una donna la cui memoria si azzera ogni tre minuti. Successivamente, la serata prosegue con altri due episodi: “Una variante di significato incerto” e “Storia familiare”.
Contemporaneamente, Italia 1 alle 21:29 propone Yoga Radio Estate da Modena, un grande evento musicale che ospita artisti italiani e internazionali.
Invece, su Rete 4, alle 21:25, il pubblico potrà vedere in prima visione il film Babylon, un thriller ad alta tensione.
Più tardi, La7, alle 23:15, trasmette Giovanna d’Arco, il celebre film del 1999 con Milla Jovovich.
D’altra parte, TV8, alle 21:30, offre X Factor – Il meglio delle audizioni, una raccolta dei momenti più memorabili delle scorse edizioni del talent show.
Nove, alle 21:25, manda in onda una nuova puntata di Little Big Italy, questa volta con Francesco Panella in missione a Londra.
In aggiunta, La5, alle 21:10, trasmette Escándalo – Storia di un’ossessione, una serie drammatica di produzione spagnola.
Anche La7D, alle 21:20, propone una serata di cinema con Coco Chanel & Igor Stravinsky, un film biografico ambientato nella suggestiva Parigi del primo Novecento.
Per concludere questa sezione, Cielo, alle 21:20, manda in onda Il Trono di Spade, partendo con l’episodio “Il tempo è giunto”, seguito poi da “Sangue del mio sangue” e “Alleanze”.
I film di questa sera in TV martedì 26 agosto 2025
Per gli appassionati di cinema, innanzitutto su Rai 3 c’è Rifkin’s Festival, un film d’autore diretto dal maestro Woody Allen.
In secondo luogo, Rai 5 propone una doppietta con La vacanza, un dramma italiano, e subito dopo il visionario Moonrise Kingdom.
Oltre a ciò, Rai Movie trasmette l’adrenalinico John Wick 4, un action-thriller con protagonista Keanu Reeves.
Nel frattempo, Rete 4 manda in onda Babylon, un film d’azione presentato in prima visione assoluta.
Allo stesso modo, La7D propone Coco Chanel & Igor Stravinsky, un raffinato film biografico francese.
In aggiunta, Cielo dedica la sua serata alla serie cult Il Trono di Spade con ben tre episodi consecutivi.
Ancora, Iris, alle 21:15, presenta L’ultima missione, un thriller francese che vede la partecipazione di Alain Delon.
Infine, TwentySeven, alle 21:14, trasmette Vi presento Christopher Robin, un film biografico sulla vita di A.A. Milne.
I film su Sky martedì 26 agosto 2025
Passando alla programmazione di Sky, in primo luogo su Sky Cinema Uno troviamo Elvis, l’acclamato film biografico diretto da Baz Luhrmann.
Contemporaneamente, Sky Cinema Action offre Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick, un’avventura spettacolare con Chris Hemsworth.
Per di più, Sky Cinema Collection trasmette I delitti del BarLume – Aria di mare, una commedia gialla con le sue tipiche ambientazioni toscane.
Invece, per chi cerca una risata, Sky Cinema Comedy manda in onda Una notte da leoni 2, un cult comico ambientato questa volta a Bangkok.
Parallelamente, Sky Cinema Family propone Dolittle, con Robert Downey Jr. nei panni del celebre medico capace di parlare con gli animali.
Per concludere, Sky Cinema Romance trasmette Mamma mia! – Ci risiamo, un musical romantico e coinvolgente con Amanda Seyfried e Meryl Streep.