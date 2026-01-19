Si intitola WWE La storia dietro le quinte ed arriva, su Netflix, il 20 gennaio. Il documentario esplora il dietro le quinte della federazione di wrestling più seguita al mondo.

WWE La storia dietro le quinte, regista e dove è girata

Realizzato dalle società Netflix, Omaha Productions, Skydance Sports, NFL Films e WWE, il documentario è rilasciato in tutti i paesi del mondo in cui il servizio è attivo con il titolo originale WWE Unreal.

La regia è di Chris Weaver, che figura anche nell’elenco degli autori in compagnia di Erik Powers. Il progetto è articolato in una docu-serie ed è composto da un totale di cinque episodi da cinquanta minuti ciascuno. Essi sono rilasciati tutti insieme il 20 gennaio.

L’arrivo di WWE La storia dietro le quinte anticipa la collaborazione fra la piattaforma OTT e la federazione di wrestling e che, presto, coinvolgerà anche l’Italia. Nonostante non vi sia ancora una data certa, secondo le indiscrezioni la WWE dovrebbe sbarcare, su Netflix, ad aprile. Con l’abbonamento classico all’emittente è possibile fruire dei pay per view e degli show settimanali.

WWE La storia dietro le quinte, la corsa verso SummerSlam 2025

Il pubblico che segue WWE La storia dietro le quinte ha la possibilità di seguire, dalla posizione privilegiata del dietro le quinte, la corsa della federazione verso SummerSlam 2025. Si tratta, dunque, di un momento molto importante per l’intero movimento: l’evento, d’altronde, è il più importante dell’intera stagione estiva, nonché il secondo pay per view più seguito, dietro solamente a Wrestlemania.

SummerSlam 2025, per la prima volta, è stato suddiviso in due serate, il 2 ed il 3 agosto, e si è svolto presso il MetLife Stadium del New Jersey. In totale si sono svolti dodici incontri (tredici contando quello del riscatto del Money in the Bank), nove dei quali con un titolo in palio.

Focus sulla gestione di Seth Rollins

Durante WWE La storia dietro le quinte, le telecamere ripercorrono il periodo antecedente a SummerSlam mostrando sia i migliori momenti sul ring, sia gli sceneggiatori e gli autori, che lavorano tutti i giorni per costruire le storyline. Un focus è proposto, poi, sulla gestione del finto infortunio di Seth Rollins, che ha conquistato il World Heavyweight Championship sconfiggendo CM Punk.

WWE La storia dietro le quinte, il cast

Sono numerosi gli atleti che arricchiscono la docu-serie WWE La storia dietro le quinte. Fra gli altri, ci sono Seth Rollins, Iyo Sky, Lyra Valkyria, Cody Rhodes, Becky Lynch, Naomi, R-Truth, Penta, Chelsea Green e Rhea Ripley. A loro si uniscono il commentatore Pat McAfee ed il musicista Jelly Roll, rapper statunitense molto noto in patria, che ha debuttato come wrestler proprio a SummerSlam.