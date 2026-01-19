Il celebre conduttore Stefano De Martino attraversa oggi uno dei momenti più dolorosi e difficili della sua esistenza. Infatti, nella giornata del 19 gennaio 2026, il padre Enrico De Martino ha perso la vita all’età di 61 anni. L’uomo combatteva con dignità contro alcuni problemi di salute. Purtroppo, queste criticità fisiche si erano aggravate drasticamente nel corso delle ultime settimane, portando al tragico epilogo. La testata Fanpage ha diffuso inizialmente la notizia, la quale ha raggiunto rapidamente Torre Annunziata. Qui, nella città natale della famiglia, i cittadini conoscevano bene Enrico e lo stimavano per la sua discrezione.

Morto Enrico De Martino: il dolore della famiglia

Attualmente, Enrico lascia un vuoto incolmabile nella vita della moglie Mariarosaria e dei tre figli. Oltre a Stefano, volto amato della televisione, piangono la sua scomparsa anche Adelaide, che lavora come assistente nel programma Affari Tuoi, e il figlio minore Davide. Inoltre, il lutto colpisce i due nipoti: il piccolo Santiago, figlio di Stefano, e Mattia, primogenito di Adelaide. Immediatamente dopo aver appreso della morte del genitore, Stefano ha preso una decisione inevitabile. Pertanto, ha scelto di sospendere temporaneamente tutti i suoi impegni professionali per stringersi attorno alla madre e ai fratelli. Per quanto riguarda l’ultimo saluto, la famiglia ha stabilito che i funerali si svolgeranno in forma strettamente privata. Dunque, i parenti chiedono il massimo rispetto per il loro dolore in questo frangente delicato.

Un rapporto complesso e profondo tra padre e figlio

Il legame tra Stefano ed Enrico ha sempre mostrato una natura intensa e vibrante. Nello specifico, il rapporto viveva di grande affetto, ma anche di frizioni, periodi di distanza e successivi, caldi riavvicinamenti. Il conduttore Rai ha raccontato più volte questa complessità emotiva senza filtri. Innanzitutto, la danza rappresentava il primo, grande elemento di connessione tra i due. Infatti, Enrico aveva lavorato come ballerino professionista in gioventù. Di conseguenza, conosceva perfettamente i sacrifici, il sudore e le rinunce che quel mondo artistico impone. Proprio per questo motivo, inizialmente, cercò di dissuadere il figlio dal seguire la stessa strada impervia. Tuttavia, quella severità apparente nascondeva solamente una profonda forma di protezione e amore paterno.

La trasformazione del legame nel tempo

Successivamente, la nascita di Santiago ha rappresentato un punto di svolta fondamentale per entrambi. Infatti, diventare padre ha permesso a Stefano di comprendere meglio le dinamiche del proprio genitore. Così, ha imparato a leggere diversamente certe scelte passate e certi silenzi. Da quel momento, il rapporto si è addolcito notevolmente, diventando più maturo e consapevole.

La vita di sacrificio di Enrico De Martino

La storia di Enrico narra di scelte coraggiose. Difatti, egli abbandonò la carriera di ballerino molto presto. A soli 25 anni, mentre si trovava in scena a Roma con una compagnia di danza, ricevette la telefonata che cambiò per sempre la sua vita. In breve, la sua compagna aspettava Stefano. Immediatamente, la danza divenne solo un hobby. Al contrario, la responsabilità, il lavoro quotidiano e il sacrificio divennero la priorità assoluta. In seguito, intraprese un’attività nel settore della ristorazione, costruendo così una nuova stabilità per la sua famiglia.

Enrico De Martino morto: il cordoglio di amici e colleghi

In queste ore, numerosi messaggi di vicinanza e affetto stanno arrivando da colleghi, amici e fan. Anche molti volti storici di Amici, il talent show che ha lanciato la carriera di Stefano, hanno espresso il loro dolore. Infine, la comunità di Torre Annunziata si stringe attorno alla famiglia De Martino, ricordando Enrico come un uomo riservato, appassionato e profondamente innamorato dei suoi figli.