La piattaforma di streaming RaiPlay arricchisce il suo catalogo culturale con Vita di un uomo Giuseppe Ungaretti, un docufilm di straordinaria intensità. L’opera offre un ritratto tridimensionale di Giuseppe Ungaretti, figura cardine della letteratura del Novecento, intrecciando sapientemente la biografia intima con la grande Storia. Attraverso un linguaggio visivo che mescola documentario e narrazione teatrale, il film esplora non solo la poesia, ma anche il pensiero profondo di un uomo che ha attraversato due guerre mondiali, trasformando il dolore personale in un patrimonio di memoria collettiva.

Regia, produzione e protagonisti del film Vita di un uomo Giuseppe Ungaretti

La direzione artistica del progetto porta la doppia firma di Massimo Popolizio e Mario Vitale. Questa sinergia creativa ha dato vita a una produzione italiana di alto profilo, nata dalla collaborazione tra Anele, Rai Documentari e Luce Cinecittà, avvalendosi inoltre del prezioso contributo di Rai Teche.

Al centro della scena troviamo l’attore Massimo Popolizio, che non funge da semplice narratore, ma agisce come una guida carismatica. La sua interpretazione accompagna lo spettatore attraverso i meandri dell’anima del poeta, supportata da interventi puntuali di studiosi e letture sceniche.

Dove è stato girato?

La troupe ha effettuato le riprese viaggiando attraverso l’Italia e l’Europa per toccare i luoghi che hanno segnato l’esistenza di Giuseppe Ungaretti. Il percorso visivo spazia dalle architetture di Roma e Trieste fino alle atmosfere di Parigi. Inoltre, il racconto acquisisce autenticità grazie all’uso di rari materiali d’archivio provenienti dagli archivi Luce e dalle Teche Rai, che restituiscono il contesto visivo e sonoro dell’epoca.

Trama del film Vita di un uomo Giuseppe Ungaretti

La narrazione segue cronologicamente l’odissea esistenziale di Giuseppe Ungaretti. Tutto ha inizio con la nascita ad Alessandria d’Egitto, dove il poeta assorbe la luce abbagliante del deserto, per poi proseguire con la formazione intellettuale nella Parigi delle avanguardie. Tuttavia, il cuore drammatico del film si concentra sull’esperienza devastante della Prima Guerra Mondiale. Sul fronte del Carso, in mezzo al fango delle trincee, Ungaretti rivoluziona il linguaggio poetico: di fronte all’orrore della morte, scarnifica il verso fino all’osso, cercando una “parola pura” ed essenziale.

Il docufilm analizza come l’autore abbia trasformato la tragedia bellica in un inno alla fragilità umana e alla fratellanza. Successivamente, il racconto esplora le fasi successive della sua vita, segnate da lutti personali strazianti e da una continua evoluzione stilistica. Attraverso letture intense e testimonianze dirette, l’opera mostra come la poesia di Ungaretti non sia mai un esercizio letterario astratto, bensì una risposta urgente e necessaria al dolore dell’esistenza.

Spoiler finale

Nelle sequenze conclusive, il film si sofferma sugli ultimi anni di vita di Giuseppe Ungaretti, periodo in cui il poeta ottiene la consacrazione definitiva e diventa un’icona anche televisiva (celebre la sua introduzione all’Odissea). Il racconto termina con una riflessione profonda sul titolo della sua opera omnia, Vita di un uomo. Questa scelta dimostra che, per Ungaretti, non esiste confine tra arte e biografia: ogni poesia rappresenta un frammento di vita vissuta, lasciando in eredità un messaggio universale sulla dignità e sulla sofferenza dell’essere umano.

Cast completo del film Vita di un uomo Giuseppe Ungaretti

Il progetto si distingue per la sua natura ibrida, unendo interpretazione teatrale e rigore documentaristico.

Di seguito i partecipanti principali: