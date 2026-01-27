L’attesa per i fan della reggenza inglese è terminata. Il catalogo di Netflix accoglie finalmente Bridgerton 4, la prima parte della nuova stagione che promette di incantare il pubblico globale. Questa volta, i riflettori abbandonano le dinamiche di Colin e Penelope per concentrarsi su Benedict Bridgerton, il secondogenito dallo spirito artistico e ribelle. La narrazione si immerge in una favola moderna che ricorda Cenerentola, dove il protagonista vive un’intensa storia d’amore con l’enigmatica Sophie Beckett. Tra balli sfarzosi in maschera e rigide regole sociali, la serie intreccia desideri proibiti e identità celate, confermando il tocco magico di Shondaland.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Bridgerton 4 prima parte

La macchina produttiva di Shondaland torna a lavorare a pieno regime, con la distribuzione affidata al colosso Netflix. Al timone creativo troviamo Jess Brownell, che conferma il suo ruolo di showrunner, guidando la scrittura verso toni ancora più romantici e avventurosi.

Per quanto riguarda il cast, Luke Thompson assume il ruolo di protagonista assoluto, portando sullo schermo le sfumature emotive di Benedict. Al suo fianco debutta Yerin Ha, interprete capace di dare profondità al complesso personaggio di Sophie. Inoltre, tornano volti amati come Nicola Coughlan e Jonathan Bailey, garantendo continuità con le stagioni precedenti.

Dove è stata girata?

La troupe ha lavorato instancabilmente in Inghilterra per restituire la magia della Regency Era. Oltre all’uso degli Shepperton Studios nel Surrey, dove gli scenografi hanno costruito nuovi set permanenti per le dimore dei protagonisti, la produzione ha sfruttato location reali.

Nello specifico, le riprese hanno coinvolto:

Shepperton Studios (Surrey) : per gli interni sfarzosi e le ricostruzioni scenografiche.

: per gli interni sfarzosi e le ricostruzioni scenografiche. Bath : le cui strade storiche prestano il volto alla Londra dell’epoca.

: le cui strade storiche prestano il volto alla Londra dell’epoca. Londra: per gli esterni dei palazzi aristocratici e i giardini reali.

Trama della serie tv Bridgerton 4 prima parte

La narrazione della quarta stagione pone al centro Benedict Bridgerton (Luke Thompson). Sebbene il secondogenito abbia sempre mostrato riluttanza verso il matrimonio, tutto cambia durante un sontuoso ballo in maschera organizzato dalla madre. Qui, il suo sguardo incrocia quello di un’affascinante dama vestita d’argento: Sophie Beckett (Yerin Ha). Tuttavia, la realtà nasconde un segreto. Sophie, figlia illegittima di un conte, lavora come domestica e subisce le angherie della matrigna.

Di conseguenza, quando il destino li fa incontrare nuovamente lontano dai saloni, Benedict sviluppa un legame profondo con la “semplice” cameriera, pur continuando a cercare ossessivamente la misteriosa dama del ballo. Egli ignora che le due donne sono la stessa persona. Nel frattempo, l’alta società londinese trema ancora per via della penna affilata di Lady Whistledown, mentre il clan Bridgerton deve gestire nuove dinamiche familiari e scandali che minacciano la loro reputazione.

Spoiler finale

Negli episodi conclusivi di questa prima parte, il segreto di Sophie Beckett emerge, creando scompiglio. Benedict si trova di fronte al bivio più difficile della sua vita: seguire le rigide convenzioni sociali che vietano l’unione con una donna di classe inferiore, oppure ascoltare il proprio cuore. La stagione termina con una presa di posizione coraggiosa che sfida le aspettative della Regina e della famiglia, aprendo la strada a nuovi scenari per il futuro dei Bridgerton.

Cast completo della serie tv Bridgerton 4 prima parte

Di seguito l’elenco degli attori principali che animano questa stagione: