Lunedì 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, salta la consueta puntata di prima serata di Io Sono Farah. Su Canale 5, dunque, per tutta la settimana non vi sono soap turche in onda nel prime time, indice di un cambio di rotta già iniziato dalle parti del Biscione.

Io Sono Farah 27 gennaio, gli ascolti che non convincono

Sembrano essere molto lontani i tempi in cui le soap opere turche rappresentavano l’offerta televisiva più forte di quasi tutto il palinsesto dell’ammiraglia Mediaset. Da Endless Love a Tradimento, sono molti i titoli che Canale 5 ha deciso di mandare in onda in prima serata, ottenendo, per un certo periodo di tempo, dei buoni dati di ascolto.

Le cose, ora, sembrano essere radicalmente cambiate. L’ultimo titolo a resistere in prime time è Io Sono Farah, oggi sostituito dal film L’ultima volta che siamo stati bambini con Claudio Bisio, ma la soap dovrebbe tornare regolarmente in programmazione fra una settimana. Gli ascolti tv, tuttavia, evidenziano una crisi.

Io Sono Farah 27 gennaio, i dati

Analizzando i dati Auditel delle ultime puntate di Io Sono Farah in prime time emergono delle nette difficoltà. Il 5 gennaio scorso, il titolo ha ottenuto un tiepido 12,18% di share. Il 13 gennaio il risultato è aumentato al 13,9% di share, sceso nuovamente, sette giorni dopo, al 13,3%.

Dei risultati decisamente bassi per una rete ammiraglia, oltre che molto lontani da quelli che il medesimo titolo riesce ad ottenere nel daytime. In onda il pomeriggio, infatti, Io Sono Farah riesce a superare il 20% di share, risultando uno dei programmi più visti in quella fascia oraria.

Un cambio nella strategia della prima serata

Con il posticipo di Io Sono Farah, dunque, per la prima volta dopo tempo l’offerta del prime time di un’intera settimana di Canale 5 è priva di soap turche. A dominare, invece, sono le produzioni originali, a partire da Zelig 30 del lunedì, Striscia la Notizia del giovedì, C’è Posta per te del sabato e Chi vuol essere milionario della domenica. Oggi, come detto, c’è il film con Claudio Bisio, mentre il martedì ed il venerdì spazio alle fiction in prima serata con Una nuova vita e Colpa dei sensi.

Insomma, Canale 5 sembra aver cambiato strada, puntando su contenuti originali anziché optare per le soap turche e gli ascolti premiano questo cambio di indirizzo. Il successo più importante è quello di A Testa Alta, il cui finale di stagione ha ricevuto il 28,2%. Ma stanno ricevendo un buon riscontro anche i già citati Zelig 30 (al 20,8% il 26 gennaio) e Striscia la Notizia, che al debutto in prima serata ha ricevuto un buon 18,6%. Sempre ottimi, poi, gli ascolti di C’è posta per te, stabilmente leader del sabato sera.

A partire dal successo de La Ruota della Fortuna, dunque, Mediaset pare aver deciso di cambiare strategia e, ad ora, la decisione si sta rivelando essere corretta.