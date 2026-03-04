Il mio nome è Riccardo Cocciante è l’emozionante film documentario in onda su Rai 1. Diretto da Stefano Salvati e prodotto da Daimon Film in collaborazione con Rai Documentari, la pellicola celebra l’ottantesimo compleanno di uno dei giganti della musica italiana, offrendo per la prima volta un ritratto intimo e inedito della sua straordinaria carriera.

Il docufilm non è solo una celebrazione biografica, ma un vero e proprio viaggio artistico che attraversa decenni di successi globali, dalle prime composizioni fino alla rivoluzione dei musical popolari. Attraverso un sapiente mix di ricordi personali e contributi di grandi colleghi, l’opera restituisce la complessità di un artista che ha saputo parlare al cuore di intere generazioni.

Regia, produzione e protagonisti del film Il mio nome è Riccardo Cocciante

La regia è firmata da Stefano Salvati, con un soggetto scritto a sei mani dallo stesso Salvati insieme a David Pascal Robert Cocciante e Marco Vito. La produzione, interamente italiana, vede la sinergia tra Daimon Film e Rai Documentari, garantendo un rigore narrativo supportato da materiali d’archivio preziosi.

Il racconto è impreziosito dalle testimonianze di alcuni dei nomi più illustri della scena musicale contemporanea che hanno incrociato il cammino di Cocciante:

Laura Pausini

Gianna Nannini

Elodie

Achille Lauro

Mogol

Fiorella Mannoia

Dove è stato girato?

Le riprese si snodano tra i luoghi simbolo della vita di Cocciante, toccando studi di registrazione storici, teatri prestigiosi e ambienti privati legati alla sua evoluzione artistica. Il documentario si distingue per l’uso innovativo di:

Materiali d’archivio rari e fotografie inedite.

rari e fotografie inedite. Interviste esclusive realizzate appositamente per questo progetto.

realizzate appositamente per questo progetto. Tecniche digitali avanzate per ricostruire alcune scene chiave della sua giovinezza.

Trama del film Il mio nome è Riccardo Cocciante

Il film segue il percorso umano e professionale di Riccardo Cocciante, partendo dalle sue radici multiculturali fino all’ascesa nelle classifiche internazionali. Viene dato ampio spazio al suo metodo creativo, svelando come sono nate canzoni immortali che sono entrate nel DNA della cultura italiana.

Un capitolo fondamentale è dedicato alla genesi e al trionfo di Notre Dame de Paris, l’opera popolare che ha ridefinito il concetto di spettacolo musicale moderno. Il racconto intreccia costantemente i momenti di svolta pubblica con le riflessioni più private, mostrando come la musica sia stata per Cocciante non solo una carriera, ma l’unico modo possibile di esprimere la propria identità.

Riflessioni finali: l’eredità di un genio

Nel finale, il documentario si spoglia di ogni formalità per restituire un ritratto autentico dell’uomo dietro l’artista. Cocciante si racconta senza filtri, affrontando con estrema sincerità le difficoltà incontrate lungo il cammino, i dubbi e la gioia dei successi più inaspettati. Il film si conclude come un inno alla capacità di reinventarsi, lasciando allo spettatore la consapevolezza del segno indelebile che Cocciante continua a lasciare nella musica mondiale.

Cast e contributi speciali

Più che un cast di attori, il documentario schiera le voci reali che hanno vissuto la storia insieme al protagonista: