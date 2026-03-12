Europa League andata ottavi di finale programmazione tv Sky TV8

Giovedì 12 marzo si svolgono le partite di andata degli ottavi di finale di Europa League e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Per il nostro paese, l’incontro più atteso è quello che oppone, una contro l’altra, le due squadre italiane del torneo, ovvero il Bologna e la Roma.

Europa League andata ottavi di finale programmazione tv, in che condizioni al match il Bologna e la Roma

A partire dalle ore 18:45 circa, dunque, scendono in campo le due compagini nostrane.

Da una parte ci sono i rossoblù, allenati da Vincenzo Italiano. Per il team è fondamentale riuscire a portare avanti il più possibile l’impegno nel torneo, per cercare di vincere ed ottenere, così, la certezza di partecipare alle competizioni europee della prossima stagione.

La Roma, invece, fino a questo momento ha ben figurato nel torneo. I giocatori allenati da Gian Piero Gasperini, nella prima fase del torneo, hanno ottenuto 16 punti, riuscendo a centrare la qualificazione diretta alla fase ad eliminazione diretta.

Europa League andata ottavi di finale programmazione tv, dove vedere Bologna-Roma

L’andata degli ottavi di finale fra il Bologna e la Roma, valevole per gli ottavi di finale di Europa League, è in onda, in diretta ed in esclusiva, solamente su Sky. In particolare, il faccia a faccia è proposto sulle reti Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. In streaming, invece, è possibile vedere la partita mediante la piattaforma Now TV e l’applicazione Sky Go.

La telecronaca è affidata alla coppia composta da Stefano Borghi e Riccardo Montolivo. Gli inviati a bordocampo sono Marco Nosotti, Paolo Assogna ed Angelo Mangiante. Gli abbonati a Sky possono seguire, in diretta, tutte le partite della competizione. Coloro che volessero seguire i momenti salienti dei vari incontri in contemporanea lo possono fare su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 grazie a Diretta Gol.

L’incontro in chiaro su TV8

Come nei turni precedenti, anche per l’andata degli ottavi di finale di Europa League è garantita la visione, in chiaro ed in diretta su TV8, di uno dei migliori match del turno con protagoniste squadre internazionali. La scelta è ricaduta sullo scontro fra il Nottingham Forest ed il Midtjylland, al via alle ore 21:00 e che è raccontato dalla voce di Paolo Redi.

Tutti gli studi pre e post partita sono guidati da Mario Giunta ed hanno come ospiti Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Marco Bucciantini. A Vittoria Orlando il compito di curare la rubrica dedicata alle news. Alle 23:30, invece, parte After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Lisa Offside. Infine, a mezzanotte, Martina Quaranta conduce Goleador Europa, show che propone le immagini di tutti i gol segnati nel turno.