Il docu film Attitudini Nessuna, uscito nel 2025 e diretto da Sophie Chiarello, è un omaggio imperdibile alla carriera di Aldo, Giovanni e Giacomo, il trio comico che ha ridefinito la risata in Italia negli ultimi trent’anni. Disponibile su Prime Video, il film non è solo una celebrazione dei loro successi cinematografici e teatrali, ma un viaggio intimo che scava nel rapporto umano tra i tre artisti. Attraverso materiali d’archivio rari, filmati inediti dai backstage e testimonianze dirette, la pellicola ripercorre un’epopea artistica che parte dai piccoli cabaret milanesi per arrivare ai record d’incassi del grande schermo.

Regia, produzione e protagonisti del film Attitudini Nessuna

La regia è firmata da Sophie Chiarello, che con uno sguardo sensibile e mai banale riesce a catturare l’essenza del trio. La produzione, interamente italiana, sceglie un taglio documentaristico che privilegia l’emozione e il ricordo, senza tralasciare la genesi dei loro sketch più iconici. I protagonisti assoluti sono ovviamente loro: Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti, che si mettono a nudo raccontando non solo le luci della ribalta, ma anche le sfide e le evoluzioni personali che hanno vissuto in oltre tre decenni di sodalizio.

Dove è stato girato il documentario?

Il film attraversa i luoghi dell’anima e del lavoro che hanno segnato la storia del trio, concentrandosi principalmente su:

Milano : la città dove tutto è iniziato, dai primi palchi di periferia ai grandi teatri del centro.

: la città dove tutto è iniziato, dai primi palchi di periferia ai grandi teatri del centro. Teatri storici : i palcoscenici che hanno visto nascere personaggi leggendari e tormentoni indimenticabili.

: i palcoscenici che hanno visto nascere personaggi leggendari e tormentoni indimenticabili. Set cinematografici : una visita nei luoghi dove sono stati girati i loro film più amati, da “Tre uomini e una gamba” ai successi più recenti.

: una visita nei luoghi dove sono stati girati i loro film più amati, da “Tre uomini e una gamba” ai successi più recenti. Location private: uffici, camerini e ambienti domestici dove il trio pianifica, discute e coltiva la propria amicizia.

Le riprese attuali si fondono armoniosamente con spezzoni storici, creando un ponte visivo tra la giovinezza e la maturità artistica.

Trama del film Attitudini Nessuna

Il racconto inizia dagli anni della gavetta, mostrando come l’incontro tra tre personalità così diverse abbia generato una chimica perfetta. Attitudini Nessuna esplora l’evoluzione del loro linguaggio comico, capace di unire la slapstick d’altri tempi a un’osservazione acuta della realtà italiana. Il film mette in luce:

I retroscena della nascita dei loro spettacoli teatrali più famosi.

I momenti di crisi creativa e la capacità di reinventarsi ogni volta.

Il passaggio fondamentale dal teatro al cinema, che ha cambiato per sempre le loro vite.

La solidità di un’amicizia che è sopravvissuta al successo e al passare del tempo.

Spoiler finale: uno sguardo al domani

Nel finale, il documentario abbandona la nostalgia per guardare al futuro. Aldo, Giovanni e Giacomo riflettono sulla loro eredità artistica e sul desiderio ancora vivo di calcare le scene insieme, nonostante le carriere individuali. Il film si conclude con un emozionante montaggio di risate collettive e un sentito ringraziamento ai fan, lasciando intendere che il viaggio del trio è tutt’altro che terminato. La chiusura celebra la loro “immortalità” artistica nel cuore del pubblico italiano.

Cast completo del film Attitudini Nessuna

Essendo un documentario biografico, i protagonisti compaiono nel ruolo di se stessi, accompagnati dalla regista:

Aldo Baglio : se stesso

: se stesso Giovanni Storti : se stesso

: se stesso Giacomo Poretti : se stesso

: se stesso Sophie Chiarello: se stessa

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