Attitudini Nessuna film Prime Video
Docu-film

Attitudini Nessuna: trama, cast, finale, dove è girato il film in onda su Prime Video

Riccardo Chiaravalli
21 Marzo 2026 3 Minuti di lettura
0 Commenti

Il docu film Attitudini Nessuna, uscito nel 2025 e diretto da Sophie Chiarello, è un omaggio imperdibile alla carriera di Aldo, Giovanni e Giacomo, il trio comico che ha ridefinito la risata in Italia negli ultimi trent’anni. Disponibile su Prime Video, il film non è solo una celebrazione dei loro successi cinematografici e teatrali, ma un viaggio intimo che scava nel rapporto umano tra i tre artisti. Attraverso materiali d’archivio rari, filmati inediti dai backstage e testimonianze dirette, la pellicola ripercorre un’epopea artistica che parte dai piccoli cabaret milanesi per arrivare ai record d’incassi del grande schermo.

Aldo Giovanni e Giacomo nel documentario Attitudini Nessuna

Regia, produzione e protagonisti del film Attitudini Nessuna

La regia è firmata da Sophie Chiarello, che con uno sguardo sensibile e mai banale riesce a catturare l’essenza del trio. La produzione, interamente italiana, sceglie un taglio documentaristico che privilegia l’emozione e il ricordo, senza tralasciare la genesi dei loro sketch più iconici. I protagonisti assoluti sono ovviamente loro: Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti, che si mettono a nudo raccontando non solo le luci della ribalta, ma anche le sfide e le evoluzioni personali che hanno vissuto in oltre tre decenni di sodalizio.

Dove è stato girato il documentario?

Il film attraversa i luoghi dell’anima e del lavoro che hanno segnato la storia del trio, concentrandosi principalmente su:

  • Milano: la città dove tutto è iniziato, dai primi palchi di periferia ai grandi teatri del centro.
  • Teatri storici: i palcoscenici che hanno visto nascere personaggi leggendari e tormentoni indimenticabili.
  • Set cinematografici: una visita nei luoghi dove sono stati girati i loro film più amati, da “Tre uomini e una gamba” ai successi più recenti.
  • Location private: uffici, camerini e ambienti domestici dove il trio pianifica, discute e coltiva la propria amicizia.

Le riprese attuali si fondono armoniosamente con spezzoni storici, creando un ponte visivo tra la giovinezza e la maturità artistica.

Set e backstage del trio comico in Attitudini Nessuna

Trama del film Attitudini Nessuna

Il racconto inizia dagli anni della gavetta, mostrando come l’incontro tra tre personalità così diverse abbia generato una chimica perfetta. Attitudini Nessuna esplora l’evoluzione del loro linguaggio comico, capace di unire la slapstick d’altri tempi a un’osservazione acuta della realtà italiana. Il film mette in luce:

  • I retroscena della nascita dei loro spettacoli teatrali più famosi.
  • I momenti di crisi creativa e la capacità di reinventarsi ogni volta.
  • Il passaggio fondamentale dal teatro al cinema, che ha cambiato per sempre le loro vite.
  • La solidità di un’amicizia che è sopravvissuta al successo e al passare del tempo.

Spoiler finale: uno sguardo al domani

Nel finale, il documentario abbandona la nostalgia per guardare al futuro. Aldo, Giovanni e Giacomo riflettono sulla loro eredità artistica e sul desiderio ancora vivo di calcare le scene insieme, nonostante le carriere individuali. Il film si conclude con un emozionante montaggio di risate collettive e un sentito ringraziamento ai fan, lasciando intendere che il viaggio del trio è tutt’altro che terminato. La chiusura celebra la loro “immortalità” artistica nel cuore del pubblico italiano.

Conclusione celebrativa del film Attitudini Nessuna

Cast completo del film Attitudini Nessuna

Essendo un documentario biografico, i protagonisti compaiono nel ruolo di se stessi, accompagnati dalla regista:

  • Aldo Baglio: se stesso
  • Giovanni Storti: se stesso
  • Giacomo Poretti: se stesso
  • Sophie Chiarello: se stessa

© Riproduzione Riservata

Tags:

Condividi Articolo

Seguimi Scritto Da

Riccardo Chiaravalli

Ho 30 anni, sono laureato in legge ed esercito la professione. Sono appassionato di tv e delle serie statunitensi basate sui legal drama.

Other Articles

Maridacaterini.it è una testata giornalistica iscritta al registro della stampa del tribunale di Roma, al numero 187/2015 – P.Iva 05263700659. Marida Caterini è una giornalista, esperta di spettacoli, in particolare di programmi TV. Maridacaterini.it la TV e non solo…’
Facebook Youtube Instagram

maridacaterini.it © 2023. All Rights Reserved.