Venerdì 20 marzo, su Rai 1, è andata in onda la semifinale di The Voice Generations 2026 e di seguito vi sveliamo i nomi dei finalisti. Ognuno dei quattro coach, al termine della serata, ha dovuto selezionare tre artisti.

The Voice Generations 2026 finalisti, il team di Arisa e Loredana Bertè

Per quel che concerne la squadra di Arisa, la coach ha scelto, come finalisti, Francesca e Paolo. Lei è la migliore amica della mamma di lui, mentre per il giovane ragazzo la donna è una sorta di seconda mamma. Si contendono il trionfo, poi, Roberta ed Alice, rispettivamente mamma e figlia. Ultima coppia in gara, per la squadra di Arisa, è quella composta da Maria Grazia e Gennaro: nonostante abbiano 16 anni di differenza, hanno portato sul palco il loro enorme amore.

Per quel che concerne la compagine guidata da Loredana Bertè, la prima coppia prescelta per la finale è animata da Liliana e Francesco. Sono mamma e figlio e lei canta da svariato tempo, essendo stata la prima insegnate di Ignazio Boschetto de Il Volo. Lui animo rock, lei femminista: sono Ennio e Manuela, secondi finalisti del team Bertè, legati dopo un incontro al Conservatorio. Infine, la squadra è completata da Jessica e Gilda: quest’ultima è molto amica della mamma di Jessica, che la considera, oramai, una persona di famiglia.

The Voice Generations 2026 finalisti, le scelte di Nek e Clementino con Rocco Hunt

A The Voice Generations 2026, Clementino e Rocco Hunt hanno puntato, come finalisti, su Matteo e Michele. Padre e figlio, hanno scelto di affrontare questa avventura per mantenere una promessa fatta alla nonna di 97 anni. Flora ed Antonio, invece, sono maestra ed allievo e grazie alla musica hanno stretto un forte legame. Amiche e legate dalla passione comune per il blues: terza coppia finalista a The Voice Generation, nel team Clementino/Hunt, è formata da Dorotea e Maddalena.

Infine, per la squadra di Nek, sono finalisti Sara e Matilde, ovvero zia e nipote che, nella loro famiglia, sono le uniche a portare avanti la passione per la musica. Ci sono, poi, Lorena e Tommaso. Sono mamma e figlio e lui, anche grazie alla musica, ha aiutato molto la madre mentre lei combatteva contro la depressione. Infine, c’è la famiglia formata da Marco, Manuel, Maddalena e Mia.

Gli ascolti

La semifinale di The Voice Generations 2026, in onda il 20 marzo, ha ottenuto ottimi ascolti. Il format, guidato da Antonella Clerici, ha appassionato più di 3 milioni e 200 mila telespettatori, con una share del 23,2%. Si tratta dell’ascolto più alto registrato dallo show in questa edizione, con una crescita dello 0,4% rispetto alla puntata della scorsa settimana.