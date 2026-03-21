Il film drammatico Il tempo che ci vuole, diretto da Cristina Comencini, approda in prima serata su Rai 3, offrendo al pubblico un ritratto di rara intensità emotiva. La pellicola squarcia il velo sulla dimensione privata di una delle dinastie più importanti del cinema italiano, i Comencini, focalizzandosi sul complesso rapporto tra il grande regista Luigi Comencini e sua figlia Francesca. Ambientato durante i difficili “anni di piombo”, il film narra la discesa agli inferi della giovane Francesca nel mondo della droga e l’eroica dedizione di un padre che decide di fermare il proprio tempo per salvare quello della figlia.

Regia, produzione e protagonisti del film Il tempo che ci vuole

Dietro la macchina da presa troviamo Cristina Comencini, che firma un’opera profondamente autobiografica e coraggiosa, trasformando il ricordo familiare in un racconto universale sulla genitorialità e sulla redenzione. La produzione italiana si avvale di interpreti d’eccezione: Fabrizio Gifuni offre una prova magistrale dando corpo e anima a Luigi Comencini, mentre Romana Maggiora Vergano (già apprezzata in C’è ancora domani) interpreta una Francesca fragile e determinata. Il cast include anche Anna Mangiocavallo nel ruolo della figlia bambina e caratteristi di rilievo come Daniele Monterosi e Lallo Circosta.

Dove è stato girato?

Le riprese si sono spostate tra l’Italia e la Francia, seguendo le tappe reali del viaggio di guarigione dei protagonisti:

Roma : i quartieri residenziali e gli scorci urbani che hanno ospitato la vita quotidiana e professionale della famiglia.

: i quartieri residenziali e gli scorci urbani che hanno ospitato la vita quotidiana e professionale della famiglia. Parigi : la città del “rifugio”, dove Luigi e Francesca si isolano dal mondo per affrontare la battaglia contro l’astinenza.

: la città del “rifugio”, dove Luigi e Francesca si isolano dal mondo per affrontare la battaglia contro l’astinenza. Set cinematografici ricostruiti: ambienti che richiamano il lavoro di Luigi, tra cineprese d’epoca e atmosfere da cinema neorealista.

Le ambientazioni domestiche, spesso cupe e claustrofobiche nelle scene del lutto e della dipendenza, si aprono gradualmente verso una luce più calda man mano che i personaggi ritrovano la loro complicità.

Trama del film Il tempo che ci vuole

Negli anni di piombo, mentre l’Italia è attraversata da tensioni politiche e sociali, Luigi Comencini vive un dramma privato che segnerà profondamente la sua famiglia. Sua figlia Francesca, terzogenita, è intrappolata nella tossicodipendenza. Luigi, consapevole della gravità della situazione, decide di sottrarla al contesto che la sta distruggendo e la porta con sé a Parigi, dove si dedica completamente a lei.

In un piccolo appartamento, padre e figlia affrontano insieme l’astinenza, la paura, la fragilità e la speranza. Luigi veglia su Francesca giorno e notte, cercando di sostenerla con la sola forza dell’affetto, senza giudizio, senza abbandono. È un percorso duro, fatto di ricadute e piccoli progressi, ma anche di momenti di tenerezza e di ritrovata complicità.

Quando Francesca riesce finalmente a liberarsi dalla dipendenza, inizia a lavorare accanto al padre, scoprendo la propria vocazione per il cinema. Decisa a diventare regista, annuncia a Luigi che il suo primo film racconterà proprio la sua esperienza con la droga. Luigi non approva la scelta, convinto che il cinema non debba essere solo autobiografia, ma nonostante questo le augura il meglio. E quando vede Francesca ritirare un premio in televisione, non riesce a trattenere la commozione: è il segno che il tempo che le ha dedicato non è stato vano.

Spoiler finale: la commozione di un padre

Il film si chiude con un momento di profonda riconciliazione emotiva. Luigi, pur non condividendo la scelta artistica della figlia, comprende che Francesca ha trovato la sua strada e che il loro legame, messo alla prova dal dolore, è diventato più forte. La sua commozione davanti al successo della figlia rappresenta la chiusura di un cerchio: il tempo che le ha donato ha generato una nuova vita, una nuova consapevolezza e una nuova artista.

Cast completo del film Il tempo che ci vuole

Ecco gli attori che hanno dato vita a questa intensa cronaca familiare:

Fabrizio Gifuni : Luigi Comencini

: Luigi Comencini Romana Maggiora Vergano : Francesca Comencini

: Francesca Comencini Anna Mangiocavallo : Francesca (bambina)

: Francesca (bambina) Luca Donini : Clemente

: Clemente Daniele Monterosi : Regista

: Regista Lallo Circosta : Operatore

: Operatore Luca Massaro : Gatto

: Gatto Giuseppe Lo Piccolo : Volpe

: Volpe Laura Borrelli: Sarta Iole

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