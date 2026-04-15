Rai 5, mercoledì 15 aprile, propone il documentario Roberto Capucci La bellezza salverà il mondo. La TV di Stato propone il titolo proprio nella giornata in cui si celebra il Made in Italy.

Roberto Capucci La bellezza salverà il mondo, regista e dove è girata

Realizzato da Siri Video in collaborazione con Rai Documentari, il documentario ha una durata di circa 50 minuti. Rai 5 lo propone, in prima visione, nel pomeriggio, a partire dalle ore 16:25 circa. Inoltre, è possibile seguire la produzione anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione Rai Play.

La regia è affidata a Marco Speroni e l’intera produzione è dedicata a Roberto Capucci. Lo stilista, nato nel 1930, è ancora oggi un punto di riferimento per la moda italiana. Capucci, infatti, continua a stupire disegnando costumi per un’opera lirica, a dimostrazione di quanto il suo stile si sia evoluto nel corso degli anni, riuscendo sempre a stare a passo con i tempi.

Roberto Capucci La bellezza salverà il mondo, la trama

Il docu Roberto Capucci La bellezza salverà il mondo ripercorre la lunga carriera dello stilista. Dopo aver frequentato il Liceo Artistico e l’Accademia delle Belle Arti, è riuscito, nel 1950, ad aprire il suo primo atelier, sito in via Sistina. L’anno seguente, invece, espone per la prima volta le sue creazioni.

La sua scalata verso il successo è immediata: a soli 26 anni è uno dei punti di riferimento della moda italiana, conosciuto in tutto il mondo. Da sempre attento alla ricerca delle complesse forme, nel ’58 lancia l’innovativa Linea a Scatola, che rivoluziona il concetto della moda e per la quale vince, nel medesimo anno l’Oscar della Moda – Filene’s Young Talent Design Award.

Spoiler finale

Nel corso dei decenni, Roberto Capucci ha vestito alcune fra le figure più importanti a livello nazionale e internazionale. La sua opera più riuscita è senz’altro l’abito che ha indossato Rita Levi Montalcini nell’86, in occasione del conferimento del Premio Nobel per la Medicina. Capucci è celebrato nella giornata del Made in Italy in quanto eccellenza del nostro paese, capace di creare abiti in grado non solo di sfilare sulle passerelle, ma anche di entrare nei musei.

Roberto Capucci La bellezza salverà il mondo, le testimonianze

Durante il documentario prendono la parola diverse persone che hanno avuto la fortuna di incontrare e lavorare con lo stilista e che raccontano il segreto del suo successo. Fra le testimonianze raccolte ci sono quelle di della gallerista Carla Sozzani, del fotografo Toni Thorimbert e dei responsabili della Fondazione Capucci