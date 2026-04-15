La dottoressa Sandra Lee, protagonista della docu-serie Dr. Pimple Popper in onda in Italia su Real Time, ha avuto un malore. A raccontarlo è la stessa dermatologa, che ha confessato di aver avuto un ictus ischemico proprio mentre girava il titolo.

Dr. Pimple Popper malore, le riprese interrotte

A raccontare ciò che è accaduto nei minimi dettagli è la stessa Sandra Lee. La dermatologa è divenuta nota in tutto il mondo grazie alla già citata Dr. Pimple Popper, docu-serie che le ha dato enorme popolarità. Durante gli appuntamenti, la protagonista accoglie dei pazienti con importanti problemi dermatologici, che lei cura insieme alla sua squadra.

Come ricostruisce Lee, ha iniziato ad avvertire i primi sintomi proprio mentre si trovava nel suo studio, in procinto di curare dei pazienti di fronte alle telecamere, impegnate nelle riprese della nuova stagione. Inizialmente ha avvertito sudorazione e una strana sensazione, che l’hanno fatta pensare ad una vampata di calore. In poche ore, però, la situazione è precipitata.

Dr. Pimple Popper malore, il ricovero d’urgenza in ospedale

Sandra Lee, conosciuta da tutti per la docu-serie Dr. Pimple Popper, ha avvertito dolori molto forti ad una gamba, al punto da impedirle di scendere le scale. Il mattino seguente, poi, ha notato di avere difficoltà a parlare, oltre che a gestire la parte sinistra del corpo. Un sintomo, questo, che le ha fatto subito comprendere la gravità della situazione: da qui l’accesso al pronto soccorso, dove una conseguente risonanza magnetica ha confermato la diagnosi di ischemia cerebrale.

Una notizia che ha turbato non poco la protagonista, che ha affermato: “Una parte del mio cervello stava andando in necrosi. È molto stressante, perché da medico si cerca sempre di mostrarsi forti. A posteriori, comunque, i segnali c’erano già. La pressione sanguigna e il colesterolo non erano sotto controllo e ho uno stress enorme fra pazienti e lo show“.

Le riprese interrotte per due mesi

In seguito al malore, la dottoressa Sandra Lee ha affrontato un lungo periodo di convalescenza e recupero, che continua ancora oggi. Nonostante abbia recuperato gran parte delle funzionalità, vi sono ancora dei segnali evidenti della malattia: “Non mi piace non avere il pieno controllo della mano sinistra e la presa non è più così forte“.

Le riprese della docu-serie Dr. Pimple Popper si sono interrotte per due mesi circa, per poi essere completate. Negli Stati Uniti, la nuova edizione del format partirà il prossimo 20 aprile. Non è ancora chiaro se e quando tali appuntamenti arriveranno in Italia.