La Rai ha annunciato l’inizio delle riprese del film tv Per tutte le altre-Vita di Tina Anselmi. La pellicola racconterà la vita privata e professionale di Tina Anselmi, prima donna ad aver ricoperto la carica di Ministra della Repubblica Italiana.

Per tutte le altre-Vita di Tina Anselmi riprese, la regia di Samuele Rossi

Il film documentario Per tutte le altre-Vita di Tina Anselmi è diretto da Samuele Rossi. Per quest’ultimo si tratta di un nuovo progetto documentaristico, dopo quello con Prima della fine. Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer, grazie al quale ha concorso ai Globi d’Oro, ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento.

La società che ha curato la produzione del titolo è la Echivisivi, che ha lavorato con la collaborazione di Rai Documentari e con il patrocinio dell’Associazione Tina Anselmi. Al momento non è nota la data ufficiale nella quale andrà in onda il film. Quel che è certo è che il progetto sarà visibile sulle reti Rai in occasione del decimo anniversario della scomparsa di Tina Anselmi, avvenuta il 1° novembre del 2016.

Per tutte le altre-Vita di Tina Anselmi riprese, dove si svolgono le registrazioni

La prima fase delle riprese del film denominato Per tutte le altre-Vita di Tina Anselmi è prevista a Roma. Fra le varie location, i set del progetto saranno montati presso l’Archivio Storico della Camera dei Deputati. A seguire, le riprese si spostano in Veneto, concentrandosi sul territorio intorno a Castelfranco Veneto, città dove è nata Tina Anselmi.

La trama

Il film Per tutte le altre-Vita di Tina Anselmi racconta la storia di una donna che, sin da giovanissima, ha trasformato l’attività politica nella missione della sua vita. Tina Anselmi, nel ’44, decide di unirsi alla Resistenza e con il nome di Gabriella partecipa alla staffetta partigiana.

Alla fine della guerra, Tina Anselmi inizia il suo impegno all’interno dei sindacati, prima con la CGIL e poi con la CISL. Nel ’59 entra nel consiglio nazionale della Democrazia Cristiana e nel ’68 è eletta alla Camera dei Deputati. Il suo percorso da parlamentare dura ventiquattro anni e durante questo periodo si impegna in diversi settori, fra cui quello legato ai diritti delle famiglie e delle donne. Nel ’76 si è verifica un momento storico: Anselmi, infatti, diventa la prima Ministra donna in Italia. Un incarico, questo, che ricopre per tre anni, prima al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, poi a quello della Sanità.

Negli anni ’80, infine, Tina Anselmi è nominata presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla Loggia P2.

Per tutte le altre-Vita di Tina Anselmi riprese, il cast

Per quanto riguarda il cast, al centro del progetto Per tutte le altre-Vita di Tina Anselmi c’è Martina Scrinzi. Attrice classe 1997, è nota al grande pubblico soprattutto per la sua partecipazione nella pellicola Vermiglio di Maura Delpero. Grazie alla presenza in tale film, Scrinzi ha ricevuto una candidatura ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento.