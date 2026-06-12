Il concerto di Geolier allo Stadio Diego Armando Maradona sarà visibile su Amazon Prime Video. Nonostante i biglietti siano finiti da settimane, dunque, i tanti fan dell’artista potranno comunque seguire l’evento musicale.

Concerto Geolier Stadio Diego Armando Maradona, Prime Video rende disponibile a livello globale l’evento

Geolier, fra gli artisti più ascoltati in Italia degli ultimi anni, effettuerà, questa estate, una serie di concerti in diverse città del nostro paese. Le date più attese sono, senza dubbio, quelle del 26, 27 e 28 giugno, giornate nelle quali il cantante si esibisce nello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, sua città natale. Tutti i tre concerti sono, come detto, sold out, ma Amazon Prime Video ha deciso di rendere disponibile a livello globale il concerto del 28 giugno. Si tratta dell’ultima data della tournée negli stadi.

Prima diretta di un concerto da uno stadio italiano

Quello di Geolier allo Stadio Diego Armando Maradona sarà il primo concerto da uno stadio italiano ad essere trasmesso integralmente a livello globale. Per poter seguire l’evento, in partenza alle ore 21:00, sarà necessario sintonizzarsi su Amazon Music App, sul canale Amazon Music Italia su Twitch, Fire TV e Prime Video.

Al momento non è stata comunicata una scaletta ufficiale dell’evento live di Geolier. Quel che è certo è che l’artista, capace di ottenere ben 95 dischi di platino, proporrà tutti i suoi brani più celebri, da M vulev fa ruoss a Un ricco e un povero, passando per Episodio d’amore, Il male che mi fai e Tutto è possibile. Fra le hit intonate, inoltre, ci sarà I P’me, Tu P’ te, singolo con il quale ha ottenuto il secondo posto al Festival di Sanremo del 2024.

Il singolo scelto per aprire l’evento dovrebbe essere El Pibe de Oro, omaggio a Diego Armando Maradona a cui è dedicato anche lo Stadio. Il finale, invece, dovrebbe essere sulle note di Give you my love, per un totale di circa 40 canzoni.

Concerto Geolier Stadio Diego Armando Maradona, il lancio di Fotografia – Iceland Sessions (Amazon Music Original)

Ma la collaborazione fra Geolier e Amazon Prime Video non si limita alla sola messa in onda del concerto. A partire dal 10 giugno, esclusivamente su Amazon Music, è possibile ascoltare Fotografia – Iceland Sessions (Amazon Music Original), una versione inedita ed esclusiva di uno dei brani più amati tratti dall’album Tutto è Possibile, certificato doppio platino. Si tratta di una speciale reinterpretazione, nella quale il cantante offre un lato più intimo e personale.