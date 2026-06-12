Venerdì 12 giugno si svolge il 105 Summer Festival 2026. La kermesse musicale, come intuibile dal titolo, è organizzata dall’omonima emittente radiofonica.

105 Summer Festival 2026, la programmazione tv

Il 105 Summer Festival, con l’edizione 2026, permette a Radio 105 di festeggiare un importantissimo anniversario. L’emittente radiofonica, infatti, quest’anno celebra i 50 anni dalla propria nascita e, per l’occasione, ha scelto di organizzare una nuova edizione della manifestazione canora, che ha come protagonisti i grandi artisti italiani e internazionali.

Le tappe della kermesse sono visibili, in diretta e in televisione, solamente su Radio 105 TV, rete fruibile sul canale 66 del digitale terrestre. Inoltre, è possibile seguire i vari appuntamenti anche mediante i canali social dell’emittente, oltre che in radio su 105.

Inoltre, ogni lunedì successivo alle tappe è possibile vedere, sull’applicazione gratuita Mediaset Infinity, il best of del concerto svolto, con le immagini dei migliori momenti accaduti sul palco.

Le tappe

Il 105 Summer Festival 2026 ha debuttato lo scorso 5 giugno presso il Parco San Giuliano di Vicenza. Nella serata odierna, il format tocca Piazza San Giovanni Paolo II di Chiavari ed ha come conduttori Manola Moslehi e Dario Spada, supportati da Dario Micolani. Giovedì 18 giugno ci si sposta in Piazza Ariostea di Ferrara, in una serata evento presentata da Manola Moslehi e Camilla Ghini, con Niccolò Torielli.

Il giorno seguente, nella medesima piazza di Ferrara, si festeggia il compleanno di Radio 105: protagonisti tutti i talent dell’emittente. Il 3 luglio, presso l’Arena dei Pini di Baia Domizia, la conduzione è ancora di Manola Moslehi e Dario Spada, affiancati questa volta da Ludovica Frasca.

Il calendario giunge al termine con una data speciale prevista il 24 luglio, a Malta. Coloro che guidano la serata sono Manola Moslehi e Daniele Battaglia.

105 Summer Festival 2026, il cast presente a Chiavari

Nel corso della serata di Chiavari del 105 Summer Festival salgono sul palco diversi artisti decisamente molto noti. In primis c’è Sal Da Vinci, vincitore a febbraio del Festival di Sanremo. Altri protagonisti sono Welo, Samurai Jay, Chiello, Ermal Meta, J-Ax e LDA con Aka7even.

I conduttori accolgono, sul palco, il giovane Lorenzo Salvetti, che poche settimane fa ha vinto nel Serale di Amici di Maria De Filippi. Una delle artiste più attese è, poi, Annalisa, che ha annunciato di recente che l’anno prossimo effettuerà il primo concerto a San Siro. Infine, nella scaletta della serata ci sono anche Alessandro Coli, Anna Tatangelo, Cioffi, Emis Killa, Fabio Rovazzi, Federica Abbate, Fred De Palma, Memi, Mida, Mr.Rain, Paola Iezzi, Rocco Hunt, Silent Bob & Sick Budd e Vidaloca.