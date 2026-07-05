Su La7 va in onda JFK Revisited Through the Looking Glass, documentario del 2021 diretto da Oliver Stone. Il film torna a indagare sull’assassinio di John Fitzgerald Kennedy, ucciso a Dallas il 22 novembre 1963, trent’anni dopo il celebre film JFK – Un caso ancora aperto.

Non è un thriller di finzione, ma un’inchiesta documentaria costruita attraverso immagini d’archivio, documenti desecretati, ricostruzioni, interviste e analisi di esperti. Oliver Stone mette in discussione diversi passaggi della versione ufficiale e prova a ricostruire il contesto politico, militare e internazionale che precedette l’omicidio del presidente degli Stati Uniti.

Regia, produzione e protagonisti di JFK Revisited Through the Looking Glass

JFK Revisited Through the Looking Glass è diretto da Oliver Stone, regista di Platoon, Nato il quattro luglio, Wall Street e JFK – Un caso ancora aperto.

Il documentario nasce come ideale seguito del film del 1991 dedicato al procuratore Jim Garrison e alla sua controversa indagine sull’omicidio Kennedy. Stone riparte dai documenti resi pubblici dopo il JFK Records Act, legge approvata nel 1992 proprio per raccogliere e declassificare i fascicoli legati all’assassinio.

La versione cinematografica dura circa due ore, mentre il progetto è stato sviluppato anche in una versione più ampia, intitolata JFK: Destiny Betrayed, strutturata come miniserie.

Le voci narranti sono quelle di Whoopi Goldberg e Donald Sutherland. Il documentario ospita inoltre storici, giornalisti, medici legali, ricercatori e persone che hanno studiato per decenni i documenti relativi a Lee Harvey Oswald, alla CIA, alla Commissione Warren, alla baia dei Porci e alle relazioni tra gli Stati Uniti, Cuba e l’Unione Sovietica.

Tra gli interventi più rilevanti c’è quello di Robert F. Kennedy Jr., nipote del presidente assassinato e figlio di Robert Kennedy.

Dove è stato girato JFK Revisited Through the Looking Glass?

JFK Revisited Through the Looking Glass è un documentario e non ha location narrative paragonabili a quelle di un film di finzione.

L’opera utilizza soprattutto materiali d’archivio provenienti da Dallas, Washington, New Orleans, Cuba e da altri luoghi centrali nella storia politica americana degli anni Sessanta. Le immagini raccontano la presidenza Kennedy, il viaggio a Dallas, la morte del presidente, l’indagine su Lee Harvey Oswald e le conseguenze dell’omicidio.

Il luogo simbolo resta Dealey Plaza, a Dallas, dove Kennedy fu colpito durante il passaggio del corteo presidenziale. Tornano anche immagini del Texas School Book Depository, edificio dal quale, secondo la versione ufficiale, Lee Harvey Oswald sparò contro il presidente.

La parte contemporanea del documentario è composta da interviste e contributi di studiosi, alternati a fotografie, filmati televisivi, registrazioni e documenti ufficiali.

Trama del documentario JFK Revisited Through the Looking Glass

La trama di JFK Revisited Through the Looking Glass ripercorre l’assassinio di John F. Kennedy e le indagini successive, partendo dalle nuove informazioni emerse con la progressiva pubblicazione dei fascicoli rimasti riservati per anni.

Il documentario ricostruisce il contesto della Guerra Fredda, il rapporto difficile tra Kennedy e alcune componenti dell’apparato militare e di intelligence americano, la crisi di Cuba e la politica estera della Casa Bianca.

Oliver Stone analizza poi la versione fornita dalla Commissione Warren, che indicò Lee Harvey Oswald come unico responsabile dell’omicidio. Il regista e gli esperti intervistati mettono in dubbio alcuni elementi della ricostruzione, tra cui la dinamica dei colpi sparati, il percorso del cosiddetto “proiettile magico”, le testimonianze raccolte e i rapporti tra Oswald e le agenzie governative.

Il documentario non presenta una sola soluzione definitiva. Mette però insieme elementi che, secondo Stone, mostrerebbero omissioni, contraddizioni e zone d’ombra nella versione ufficiale.

Una parte importante è dedicata anche alle conseguenze dell’omicidio. Per il regista, la morte di Kennedy non riguarda soltanto un delitto irrisolto, ma rappresenta uno spartiacque per la politica americana e internazionale.

Spoiler finale

Nel finale di JFK Revisited Through the Looking Glass, Oliver Stone non identifica un colpevole unico e definitivo al posto di Lee Harvey Oswald.

Il documentario arriva invece a una conclusione precisa sul piano politico e storico: secondo Stone, la documentazione emersa nel corso degli anni rende insufficiente la spiegazione dell’assassino solitario e giustifica una nuova indagine pubblica sul caso Kennedy.

L’ultima parte insiste sul diritto dei cittadini a conoscere tutti i documenti ancora legati all’omicidio e sul valore della trasparenza istituzionale. Il film chiude quindi senza il classico colpo di scena di un thriller, ma con una domanda: quanto sappiamo davvero di ciò che accadde a Dallas il 22 novembre 1963?

È importante ricordare che questa è la tesi sostenuta dall’opera di Oliver Stone. Le conclusioni ufficiali della Commissione Warren attribuirono l’omicidio a Lee Harvey Oswald come unico attentatore.

Cast completo di JFK Revisited Through the Looking Glass

Whoopi Goldberg : voce narrante

: voce narrante Donald Sutherland : voce narrante

: voce narrante Oliver Stone : sé stesso, intervistatore e commentatore

: sé stesso, intervistatore e commentatore Robert F. Kennedy Jr. : sé stesso

: sé stesso Cyril H. Wecht : sé stesso

: sé stesso David Talbot : sé stesso

: sé stesso Jefferson Morley : sé stesso

: sé stesso James K. Galbraith : sé stesso

: sé stesso Gary Aguilar : sé stesso

: sé stesso John M. Newman : sé stesso

: sé stesso Lisa Pease : sé stessa

: sé stessa Douglas Horne : sé stesso

: sé stesso James DiEugenio : sé stesso

: sé stesso John Tunheim : sé stesso

: sé stesso Henry Lee : sé stesso

: sé stesso John F. Kennedy : immagini d’archivio

: immagini d’archivio Lee Harvey Oswald : immagini d’archivio

: immagini d’archivio Jacqueline Kennedy: immagini d’archivio

Dove vedere JFK Revisited Through the Looking Glass

JFK Revisited Through the Looking Glass va in onda su La7. Dopo la trasmissione televisiva, il documentario potrebbe essere disponibile per un periodo limitato sulle piattaforme digitali collegate alla rete, secondo le finestre di pubblicazione previste.

È un titolo consigliato a chi vuole approfondire uno dei casi più discussi della storia americana, ma va visto tenendo presente che propone una tesi precisa e non sostituisce le ricostruzioni storiche o giudiziarie ufficiali.