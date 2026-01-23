Whoopi Goldberg sbarca ad Un Posto al Sole. Annunciata la scorsa estate, la presenza dell’attrice statunitense nella soap si concretizza a partire da venerdì 23 gennaio.

Un Posto al Sole Whoopi Goldberg, una presenza che dura ben venti puntate

Da mesi c’era grande curiosità in merito alla partecipazione di Whoopi Goldberg ad Un Posto al Sole, sia per quel che concerne il ruolo che per la durata. Maggiori dettagli sono arrivati con il passare delle settimane, evidenziando un coinvolgimento a tutto tondo nella trama.

Quella della nota attrice di Hollywood ad Un Posto al Sole non sarà solamente una breve apparizione, bensì diventerà una protagonista per ben venti puntate. I tanti appassionati della soap opera, la più longeva del nostro paese che quest’anno ha raggiunto il traguardo della 30esima stagione, hanno modo di vedere la nota attrice per circa un mese, fino alla fine di febbraio.

L’attrice interpreta Eleanor Price

Whoopi Goldberg, durante gli appuntamenti all’interno della soap, interpreta il personaggio di Eleanor Price. Si tratta di una ricca ereditiera originaria degli Stati Uniti, che ha fatto il suo arrivo a Napoli con l’obiettivo di commissionare un lussuoso yacht ai cantieri Palladini.

L’arrivo del personaggio interpretato da Whoopi Goldberg è fondamentale per Marina e Roberto, che hanno finalmente l’occasione per rilanciare, una volta per tutte, i Cantieri. Eleanor, dopo una buffa accoglienza ricevuta da Raffaele, fa il suo arrivo a Palazzo Palladini e ben presto rimane letteralmente affascinata da tale luogo, al punto da rivolgere sia a Marina che a Roberto una richiesta tanto inaspettata quanto particolare: riuscire ad ottenere un alloggio presso Palazzo Palladini.

Ben presto, la sua permanenza nella residenza le permette di stringere un forte legame con Raffaele. Quest’ultimo, tuttavia, si accorge che la ricca ereditiera nasconde un segreto.

Un Posto al Sole Whoopi Goldberg, un’attrice da Oscar

L’arrivo di Whoopi Goldberg ad Un Posto al Sole rappresenta, senz’altro, un valore aggiunto per l’intera produzione. Goldberg, d’altronde, è fra le attrici più popolari ed amate al mondo, conosciuta soprattutto per il suo ruolo in Sister Act. Numerosi i riconoscimenti ricevuti nel corso degli anni, fra cui un Premio Oscar come Miglior attrice non protagonista per Ghost-Fantasma, due Golden Globes e un Premio Bafta.

Quello con la soap non è il primo impegno italiano di Whoopi Goldberg. Nel 2025, infatti, è uscito il film Leopardi&Co., diretto da Federica Biondi e nel quale ha interpretato Mildred.