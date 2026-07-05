Su Rai 5 va in onda Fuga da Mogadiscio, film sudcoreano del 2021 diretto da Ryoo Seung-wan. Il titolo originale è Escape from Mogadishu e racconta una storia ispirata a fatti reali, ambientata durante la guerra civile in Somalia del 1991.

Al centro della vicenda ci sono i diplomatici delle ambasciate della Corea del Sud e della Corea del Nord. Divisi da rivalità politiche e sospetti reciproci, sono costretti a collaborare quando Mogadiscio diventa un campo di battaglia e l’unico obiettivo possibile è sopravvivere.

Regia, produzione e protagonisti del film Fuga da Mogadiscio

Fuga da Mogadiscio è diretto da Ryoo Seung-wan, regista sudcoreano noto per i suoi film d’azione e thriller politici. La sceneggiatura è firmata da Ryoo Seung-wan insieme a Lee Ki-cheol.

Il film prende spunto dall’evacuazione realmente avvenuta nel gennaio 1991, quando il personale diplomatico sudcoreano e nordcoreano rimasto bloccato nella capitale somala fu costretto a mettere da parte le divisioni ideologiche per cercare una via di fuga.

Il protagonista è Han Shin-sung, ambasciatore della Corea del Sud in Somalia, interpretato da Kim Yoon-seok. Han lavora per ottenere il sostegno del governo somalo all’ingresso della Corea del Sud nelle Nazioni Unite, ma la sua missione viene travolta dagli scontri che esplodono in città.

Accanto a lui c’è Kang Dae-jin, consigliere dell’ambasciata sudcoreana e uomo dei servizi segreti, interpretato da Zo In-sung. Kang è pragmatico, diffidente e pronto a tutto pur di proteggere i propri connazionali.

Dall’altra parte ci sono l’ambasciatore nordcoreano Rim Yong-su, interpretato da Huh Joon-ho, e il suo collaboratore Tae Joon-ki, interpretato da Koo Kyo-hwan. I rapporti tra le due delegazioni sono inizialmente ostili, ma la guerra rende impossibile continuare a considerarsi nemici.

Nel cast figurano anche Kim So-jin nel ruolo di Kim Myung-hee, moglie dell’ambasciatore Han, e Jung Man-sik in quello del segretario Gong Soo-cheol.

Dove è stato girato?

Fuga da Mogadiscio è ambientato nella capitale della Somalia, ma è stato girato interamente in Marocco.

La location principale è stata Essaouira, città costiera marocchina scelta per le sue strade, gli edifici e l’atmosfera urbana adatta a ricreare la Mogadiscio del 1991. La produzione ha utilizzato anche altre aree marocchine per costruire le sequenze legate alle ambasciate, agli scontri armati e alla fuga finale.

Le riprese si sono svolte nella seconda metà del 2019. Il Marocco ha permesso alla produzione di realizzare un racconto bellico su larga scala, con auto d’epoca, convogli, barricate, mercati, strade devastate e scene d’azione ambientate in una città precipitata nel caos.

Trama del film Fuga da Mogadiscio

La trama di Fuga da Mogadiscio è ambientata tra la fine del 1990 e l’inizio del 1991. A Mogadiscio, la situazione politica è sempre più instabile. Il regime di Siad Barre è vicino al collasso e le forze ribelli avanzano verso la capitale.

In questo clima di tensione, sia la Corea del Sud sia la Corea del Nord cercano di ottenere l’appoggio del governo somalo per essere riconosciute dalle Nazioni Unite. Le rispettive ambasciate lavorano quindi su fronti opposti, usando favori, doni, accordi e pressioni diplomatiche.

L’ambasciatore sudcoreano Han Shin-sung cerca di organizzare un incontro con le autorità locali, ma il suo convoglio viene rapinato e i regali destinati ai funzionari somali spariscono. Han sospetta subito che dietro l’agguato ci siano i rivali nordcoreani.

Mentre le due delegazioni continuano a scontrarsi, la guerra civile esplode definitivamente. Le strade di Mogadiscio si riempiono di uomini armati, saccheggi, barricate e sparatorie. Le ambasciate diventano luoghi sempre più pericolosi e i diplomatici perdono ogni contatto sicuro con i rispettivi governi.

Quando la sede nordcoreana viene assaltata, Rim Yong-su e il suo gruppo non hanno altra scelta che chiedere aiuto proprio all’ambasciata sudcoreana. Han accetta di ospitarli, pur sapendo che la convivenza tra le due delegazioni sarà difficile.

Le rivalità politiche restano, ma il pericolo costringe tutti a collaborare. I diplomatici devono trovare un piano per uscire dalla città, raggiungere l’ambasciata italiana e ottenere un passaggio verso un luogo sicuro.

Spoiler finale

Nel finale di Fuga da Mogadiscio, la situazione precipita quando anche l’ambasciata sudcoreana non è più protetta. Le guardie somale abbandonano l’edificio e i ribelli possono attaccare in qualunque momento.

Han, Rim e i loro collaboratori decidono allora di mettere in atto un piano disperato. Recuperano alcune auto, nascondono le famiglie e preparano un convoglio diretto verso l’ambasciata italiana, considerata l’unico rifugio possibile.

Per attraversare Mogadiscio devono fingere di essere persone comuni in fuga. Le auto vengono coperte con stracci, giornali e oggetti recuperati per evitare che i ribelli le identifichino come veicoli diplomatici. Il convoglio parte sotto il fuoco delle armi, tra posti di blocco, veicoli incendiati e uomini armati.

Durante la fuga, nordcoreani e sudcoreani combattono fianco a fianco. Le differenze ideologiche che avevano segnato i loro rapporti perdono importanza davanti alla necessità di proteggere donne, bambini e colleghi.

Il gruppo riesce infine a raggiungere l’ambasciata italiana. Da lì viene organizzata l’evacuazione verso il Kenya. Prima della partenza, però, le autorità chiedono di separare i due gruppi per evitare conseguenze diplomatiche.

All’aeroporto, gli uomini che avevano rischiato la vita insieme sono costretti a fingere di non conoscersi. Han e Rim si scambiano un ultimo sguardo, consapevoli che il ritorno nei rispettivi Paesi impedirà loro di raccontare davvero quanto accaduto.

Cast completo del film Fuga da Mogadiscio

Kim Yoon-seok : Han Shin-sung

: Han Shin-sung Zo In-sung : Kang Dae-jin

: Kang Dae-jin Huh Joon-ho : Rim Yong-su

: Rim Yong-su Koo Kyo-hwan : Tae Joon-ki

: Tae Joon-ki Kim So-jin : Kim Myung-hee

: Kim Myung-hee Jung Man-sik : Gong Soo-cheol

: Gong Soo-cheol Kim Jae-hwa : Jo Soo-jin

: Jo Soo-jin Park Kyung-hye : Park Ji-eun

: Park Ji-eun Park Myung-shin : Bae Yeong-sook

: Bae Yeong-sook Han Chul-woo : segretario Chae Kang-sik

: segretario Chae Kang-sik Joo Bo-bi : Baek Hwa-si

: Baek Hwa-si Ahn Se-ho : segretario Jang Ri-cheol

: segretario Jang Ri-cheol Lee Jin-hee : Won Mi-sook

: Won Mi-sook Enrico Ianniello: ambasciatore Mario Sica

Dove vedere Fuga da Mogadiscio in streaming

Dopo la messa in onda su Rai 5, Fuga da Mogadiscio può essere disponibile su RaiPlay secondo le finestre di pubblicazione previste dalla rete.

Il film è consigliato a chi ama i thriller politici, le storie di guerra ispirate a fatti reali e i film d’azione che raccontano il lato umano dei grandi conflitti internazionali.