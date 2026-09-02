La musica torna protagonista su Rai 1. Mercoledì 2 settembre, dalle ore 21:30 circa, va in onda il docu-film dal titolo Roma Baby Cremonini Live Circo Massimo.

Roma Baby Cremonini Live Circo Massimo, protagonista il live del 6 giugno scorso

Il docu-film è una realizzazione originale firmata dalla A1 Pictures, Logico e Live Nation Italia. La pellicola ha una durata di circa due ore e venti minuti e racconta tutto ciò che è avvenuto sul palco del Circo Massimo di Roma il 6 giugno scorso, data nella quale si è svolto un lungo concerto di Cesare Cremonini.

Il film, oltre che in televisione, è proposto anche in diretta streaming e on demand mediante l’applicazione RaiPlay. Di primo livello la regia, che è curata da Stefano Vicario, che in carriera ha diretto produzioni come L’Eredità, Ti lascio una canzone e Che tempo che fa.

Le immagini del palco si alternano ai backstage inediti

Roma Baby Cremonini Live Circo Massimo non è la messa in onda integrale del concerto del cantante, bensì uno speciale televisivo che unisce le immagini del live a contenuti inediti di backstage.

Le telecamere del docu-film seguono l’artista negli istanti che hanno preceduto l’inizio del concerto e in quelli immediatamente successivi alla fine del live, che è avvenuto di fronte a oltre 60 mila spettatori paganti. Fra coloro che hanno catturato i momenti inediti del dietro le quinte c’è Greg Williams, fotografo e filmmaker di fama internazionale che è da tempo una figura di spicco dell’industria cinematografica.

Roma Baby Cremonini Live Circo Massimo, sul palco tre ospiti di spicco

Durante la produzione visibile su Rai 1, il pubblico a casa ha la possibilità di ascoltare alcune delle canzoni più celebri del vastissimo repertorio di Cesare Cremonini, eseguite dal vivo sul palco di Roma.

In totale, nel concerto, l’artista ha eseguito più di 25 brani, fra cui titoli come 50 Special, Marmellata, Grey Groose, Logico, Le sei e ventisei e Possibili scenari. La canzone che apre il live è Cercando Camilla, mentre quella che ha chiuso le oltre due ore di concerto è Un giorno migliore.

Al fianco di Cesare Cremonini sono saliti sul palco degli artisti decisamente molto importanti, a partire da Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti, con il quale ha firmato un duetto sulle note di Mondo e L’ombelico del mondo. Presenti, poi, Elisa e Luca Carboni, che con Cremonini hanno intonato rispettivamente Aurore Boreali e San Luca.