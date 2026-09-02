Mercoledì 2 settembre, su Canale 5, va in onda la prima puntata della fiction Erica Una detective per caso. La produzione con protagonista Vanessa Incontrada prende il via alle ore 21:35 circa, subito dopo la fine de La Ruota della Fortuna.

Erica Una detective per caso prima puntata, regista e dove è girata

Co-produzione originale della RTI e della 7 Verticale, la fiction è l’adattamento italiano della serie francese denominata Erica e tratta dai romanzi Erica Falck scritti da Camilla Läckberg e pubblicati nel nostro paese dalla Marsilio Editori.

La sceneggiatura della nuova serie tv è firmata da Fabrizio Bettelli, Giorgio Glaviano e Flaminia Padua, mentre la regia è curata da Ciro D’Emilio, che in passato ha diretto L’Ora Inchiostro contro piombo e Suburraeterna.

Le riprese si sono svolte in Toscana, concentrandosi soprattutto nei territori adiacenti a Piombino.

Erica Una detective per caso prima puntata, la trama

La protagonista della serie è Erica Magliani (Vanessa Incontrada), scrittrice molto conosciuta di libri thriller. Ha deciso di fare ritorno a Piombino, sua terra di origine, ma ciò riapre in lei delle vecchie ferite mai rimarginate. Ben presto, Erica si ritrova suo malgrado coinvolta in un’indagine per omicidio decisamente molto pericolosa, che la costringe ad avere a che fare con dei segreti mai del tutto svelati.

La capacità di leggere le persone della protagonista si dimostra un alleato estremamente importante per il lavoro del commissario Leonardo Carrese (Francesco Scianna), un poliziotto con grande intuito e un uomo dal grande fascino. Fra lui e il personaggio principale nasce un rapporto molto intenso e non privo di conflitti.

Spoiler finale

Ma i problemi di Erica, nella fiction, interessano anche il suo aspetto privato. La protagonista, a Piombino, ritrova la sorella Lucia (Ivana Lotito), che ama profondamente ma il cui rapporto rischia di cambiare per sempre con il procedere delle indagini. L’inchiesta, d’altronde, è destinata a rendere profondamente flebile il confine fra le vittime e i carnefici e ogni certezza è destinata a venire meno.

Erica Una detective per caso prima puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Erica Una detective per caso, al via con la prima puntata mercoledì 2 settembre, su Canale 5 e visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.