Domenica In 5 giugno, Mara Venier chiude la stagione con Cesare Cremonini e Francesco Gabbani

Domenica 5 giugno, a partire dalle ore 14:00 su Rai 1, andrà in onda Domenica In. Alla conduzione ci sarà Mara Venier, che anche nel prossimo appuntamento accoglierà in studio numerosi ospiti. La prossima diretta sarà l’ultima per questa stagione, nella quale il programma ha ottenuto ottimi dati di ascolto.

Domenica In 5 giugno, la prossima puntata andrà in onda in forma ridotta

Mara Venier, per l’ultima puntata di Domenica In del 5 giugno, andrà in onda in forma ridotta. La puntata terminerà alle ore 15:50, quando su Rai 1 è prevista un’edizione speciale del TG1. La redazione del telegiornale della rete ammiragli, nell’approfondimento, seguirà la diretta della Parata per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta.

Nonostante questo, durante Domenica In del 5 giugno saliranno sul palco numerosissimi ospiti. In particolare, ci sarà tantissimo spazio per il mondo della musica, in quella che sarà una vera e propria festa di ‘fine anno’. Mara Venier accoglierà Bobby Solo. Il cantante curerà la rubrica della canzone a richiesta e, in questo spazio, avrà un ruolo importante anche il ricordo di Elvis Presley.

Domenica In 5 giugno, Fabrizio Moro ed Ermal Meta torneranno a esibirsi insieme

A Domenica In del 5 giugno sarà presente anche Fabrizio Moro. Il cantante, durante la diretta, si esibirà con il suo nuovo singolo Oggi, contenuto nell’EP La mia voce, pubblicato lo scorso febbraio. Insieme a Moro ci sarà anche Ermal Meta. I due cantanti si esibiranno sulle note di Non mi avete fatto niente, singolo con il quale gli artisti hanno vinto il Festival di Sanremo del 2018.

Meta, oltre che esibirsi, sarà anche il protagonista di una lunga intervista con Mara Venier. Il cantante presenterà il libro Domani e per sempre. Il romanzo rappresenta l’esordio da scrittore per Ermal Meta. Il racconto si incentra sulla storia di un ragazzo che, vivendo nel ‘900, deve fare i conti con le numerose guerre che hanno attraversato il secolo. Tema quanto mai attuale vista la guerra che imperversa da oramai più di 100 giorni in Ucraina.

Cesare Cremonini, in attesa del tour negli stadi, sarà in collegamento

Tra i protagonisti di Domenica In del 5 giugno ci sarà anche Cesare Cremonini. Il cantante, a differenza degli altri ospiti, non sarà fisicamente in studio ma presenzierà in collegamento. Probabilmente Cremonini, nel corso della sua partecipazione, presenterà l’imminente tour che lo porterà, nelle prossime settimane, in alcuni degli stadi più importanti d’Italia.

Mara Venier continuerà la puntata accogliendo in studio Francesco Gabbani. Il cantante, in compagnia della sua band, si esibirà con le hit Volevamo essere felici e con Spazio tempo. A Domenica In del 5 giugno sarà presente anche Andrea Sannino. Il cantante sarà accompagnato da Franco Ricciardi e i due presenteranno il singolo Te voglio troppo bene. Infine sarà presente in studio Bruno Venturini, che si esibirà sulle note di Reginella.