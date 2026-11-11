La figlia indegna: il caso Suzane von Richthofen è un documentario brasiliano del 2026, in uscita l’11 novembre su Netflix. Il titolo originale è Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga e la durata è di 101 minuti. Al centro c’è l’uccisione di Manfred e Marísia von Richthofen, avvenuta a San Paolo nel 2002, e il ruolo della figlia Suzane, condannata insieme ai fratelli Daniel e Cristian Cravinhos.

Il documentario torna sul caso attraverso immagini d’archivio e un’intervista inedita a Suzane, raccolta più di vent’anni dopo gli omicidi. La sua versione dei fatti viene messa a confronto con gli elementi emersi durante le indagini e il processo.

Regia, produzione e protagonisti del documentario La figlia indegna: il caso Suzane von Richthofen

La regia è di Lygia M. Barbosa e Paulo Gambale Maká. Kromaki produce il film con Grama Filmes. Rodrigo Letier è il produttore, con Roberta Oliveira e Fernanda Abreu alla produzione esecutiva. La scrittura è firmata da Rafael Spínola, Thaís Falcão, Raphael Scire, Jordana Berg e Victor Miaciro.

Suzane partecipa in prima persona. La produzione affianca alle sue dichiarazioni quelle di esperti e persone legate al caso. Il racconto si estende al periodo successivo alla condanna e affronta la risonanza che la vicenda ha avuto nei media brasiliani. La distanza temporale permette di confrontare il modo in cui il caso fu raccontato all’epoca con quello in cui la protagonista ne parla oggi.

I luoghi del caso Suzane von Richthofen

Il delitto avviene nella città di San Paolo, nella residenza della famiglia von Richthofen. Nello stesso Stato si trova Tremembé, dove Suzane ha trascorso parte della detenzione. La casa, la città del processo e l’istituto penitenziario appartengono alla geografia della vicenda reale. Le immagini di repertorio e le testimonianze collegano la fase delle indagini a quella della pena. Le singole sedi delle nuove interviste non sono indicate nella presentazione del film.

Trama di La figlia indegna: il caso Suzane von Richthofen

Manfred e Marísia vengono aggrediti in casa mentre dormono, nella notte tra il 30 e il 31 ottobre 2002. La scena è predisposta per suggerire un furto degenerato in un duplice omicidio. Gli investigatori ricostruiscono invece un piano che coinvolge Suzane, il suo allora fidanzato Daniel Cravinhos e il fratello di lui, Cristian. Il racconto passa così dalla prima spiegazione del delitto alla ricostruzione del ruolo di ciascuno.

La relazione tra Suzane e Daniel, osteggiata dai genitori di lei, entra nell’indagine. La ricostruzione documentaria distingue le dichiarazioni sui moventi dai fatti accertati in sede giudiziaria. È una distinzione che conta anche a distanza di anni, quando l’intervista offre a Suzane la possibilità di raccontare la propria vita prima e dopo il carcere.

L’altra questione riguarda l’attenzione pubblica. Una vicenda che nasce all’interno di una famiglia finisce al centro della cronaca nazionale. Il film segue il passaggio dall’inchiesta all’esecuzione della pena e si interroga sul ruolo dei mezzi d’informazione quando una persona condannata torna a parlare del proprio caso.

Come si conclude il caso Suzane von Richthofen

Nel 2006 vengono condannati Suzane, Daniel e Cristian. Per Suzane la pena di reclusione stabilita per gli omicidi è di 39 anni e sei mesi. Daniel e Cristian ricevono a loro volta condanne superiori ai 38 anni. Dal gennaio 2023 Suzane ha ottenuto il passaggio al regime aperto. Il documentario riparte anche da quel passaggio per esaminare la sua vita dopo gli anni trascorsi in carcere e il peso che il delitto continua ad avere nella memoria pubblica.

Protagonisti reali del caso Suzane von Richthofen