Stasera in TV, mercoledì 11 novembre 2026, Rai 1 propone l’ottava puntata di Tale e Quale Show, mentre Canale 5 trasmette il secondo appuntamento con Viola come il mare 3. Rai 2 conferma Patù, la passione delle idee, Rai 3 torna con Chi l’ha visto?, Rete 4 dedica la serata a È sempre Cartabianca e Italia 1 punta sul film fantascientifico La guerra di domani, con Chris Pratt. Su La7 spazio alla storia con Una giornata particolare, dedicata ad Aldo Moro, TV8 propone Alessandro Borghese – 4 Ristoranti e Nove trasmette Il tavolo di Che tempo che fa. Su Sky Cinema Uno arriva Breathe – Fino all’ultimo respiro, con Jennifer Hudson e Milla Jovovich.

Programmi TV di mercoledì 11 novembre 2026

Rai 1, ore 21:30 – Tale e Quale Show 2026 . Carlo Conti conduce l’ottava e penultima puntata della sedicesima edizione. I concorrenti tornano a trasformarsi in celebri interpreti della musica italiana e internazionale, cercando di conquistare la giuria.

– . Carlo Conti conduce l’ottava e penultima puntata della sedicesima edizione. I concorrenti tornano a trasformarsi in celebri interpreti della musica italiana e internazionale, cercando di conquistare la giuria. Rai 2, ore 21:20 – Patù, la passione delle idee . Roberto Inciocchi conduce il programma dedicato alle persone, alle esperienze e ai progetti che raccontano le trasformazioni della società contemporanea.

– . Roberto Inciocchi conduce il programma dedicato alle persone, alle esperienze e ai progetti che raccontano le trasformazioni della società contemporanea. Rai 3, ore 21:15 – Chi l’ha visto? . Nuovo appuntamento con il programma dedicato alle persone scomparse, ai casi irrisolti e alle indagini di cronaca, attraverso testimonianze, appelli e approfondimenti.

– . Nuovo appuntamento con il programma dedicato alle persone scomparse, ai casi irrisolti e alle indagini di cronaca, attraverso testimonianze, appelli e approfondimenti. Rete 4, ore 21:33 – È sempre Cartabianca . Bianca Berlinguer conduce il talk di approfondimento politico e sociale, con ospiti e interviste sui principali temi dell’attualità.

– . Bianca Berlinguer conduce il talk di approfondimento politico e sociale, con ospiti e interviste sui principali temi dell’attualità. Canale 5, ore 21:21 – Viola come il mare 3 . Seconda puntata della nuova stagione. Viola cerca di affrontare la vita con maggiore leggerezza, ma l’omicidio di una nuotatrice la coinvolge in un’indagine insieme a Max, il cui comportamento nasconde qualcosa di insolito.

– . Seconda puntata della nuova stagione. Viola cerca di affrontare la vita con maggiore leggerezza, ma l’omicidio di una nuotatrice la coinvolge in un’indagine insieme a Max, il cui comportamento nasconde qualcosa di insolito. Italia 1, ore 21:27 – La guerra di domani . Film fantascientifico con Chris Pratt, Yvonne Strahovski e J.K. Simmons. Un gruppo di persone viene reclutato per combattere una guerra contro creature aliene nel futuro.

– . Film fantascientifico con Chris Pratt, Yvonne Strahovski e J.K. Simmons. Un gruppo di persone viene reclutato per combattere una guerra contro creature aliene nel futuro. La7, ore 21:15 – Una giornata particolare – Aldo Moro: il delitto e il mistero . Aldo Cazzullo ricostruisce uno dei momenti più drammatici della storia italiana, ripercorrendo il rapimento e l’assassinio dello statista democristiano.

– . Aldo Cazzullo ricostruisce uno dei momenti più drammatici della storia italiana, ripercorrendo il rapimento e l’assassinio dello statista democristiano. TV8, ore 21:40 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti . Nuova puntata in prima visione ambientata a Reggio Calabria, dove quattro ristoratori si sfidano per conquistare il titolo di miglior ristorante del centro cittadino.

– . Nuova puntata in prima visione ambientata a Reggio Calabria, dove quattro ristoratori si sfidano per conquistare il titolo di miglior ristorante del centro cittadino. Nove, ore 21:15 – Il tavolo di Che tempo che fa . Fabio Fazio torna con il quinto episodio della quarta stagione, tra ospiti, racconti e momenti di comicità.

– . Fabio Fazio torna con il quinto episodio della quarta stagione, tra ospiti, racconti e momenti di comicità. Rai 4, ore 21:20 – Strange Darling . Thriller con Willa Fitzgerald e Kyle Gallner. Una donna in fuga attraverso un bosco cerca di sottrarsi a un uomo armato, mentre emergono dettagli inattesi sulla loro relazione.

– . Thriller con Willa Fitzgerald e Kyle Gallner. Una donna in fuga attraverso un bosco cerca di sottrarsi a un uomo armato, mentre emergono dettagli inattesi sulla loro relazione. Rai 5, ore 21:20 – Noos Esplorazioni – I vulcani, colossi di fuoco. Documentario dedicato ai fenomeni vulcanici, con un viaggio tra Indonesia, Hawaii, Etiopia e Italia.

Stasera su Rai 1: Tale e Quale Show 2026

Rai 1 propone dalle 21:30 l’ottava e penultima puntata di Tale e Quale Show 2026, il varietà musicale condotto da Carlo Conti, giunto alla sedicesima edizione.

La competizione si avvicina al momento decisivo e i concorrenti devono dimostrare i progressi ottenuti durante le settimane di preparazione. Ogni esibizione richiede uno studio accurato delle caratteristiche vocali, della gestualità e della presenza scenica dell’artista assegnato.

Le trasformazioni coinvolgono un’équipe di professionisti composta da truccatori, costumisti, vocal coach e coreografi, che lavorano insieme ai partecipanti per ricostruire le performance dei cantanti originali.

La sfida non si limita alla somiglianza fisica. I concorrenti devono cercare di riprodurre il timbro vocale, l’interpretazione e il modo di muoversi sul palcoscenico, affrontando spesso brani lontani dal proprio repertorio abituale.

La penultima puntata assume un’importanza particolare per gli equilibri della classifica. I giudizi sulle esibizioni contribuiscono a determinare le posizioni dei partecipanti, mentre cresce l’attesa per il confronto conclusivo.

Accanto agli aspetti tecnici rimane centrale la componente spettacolare, con momenti di ironia, commenti e confronti che accompagnano le trasformazioni.

Il programma continua a valorizzare la tradizione del varietà musicale italiano, combinando la competizione con il racconto personale dei concorrenti e il ricordo di grandi interpreti della canzone.

L’appuntamento viene trasmesso in diretta dagli Studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma. Prima della puntata, Rai 1 propone Cinque Minuti e Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino. In seconda serata torna Porta a Porta con Bruno Vespa.

Stasera su Canale 5: Viola come il mare 3

Canale 5 trasmette dalle 21:21 la seconda puntata di Viola come il mare 3, la fiction con Francesca Chillemi, che torna a raccontare le vicende di Viola Vitale tra indagini, relazioni sentimentali e difficoltà personali.

Dopo gli avvenimenti della prima puntata, Viola cerca di affrontare la propria vita con uno spirito diverso. La protagonista vorrebbe ritrovare un equilibrio e concedersi maggiore leggerezza, ma gli eventi sembrano ancora una volta mettere alla prova le sue intenzioni.

La morte di una giovane nuotatrice la coinvolge in una nuova indagine. Il caso presenta aspetti che richiedono ulteriori accertamenti e la giornalista decide di approfondire la vicenda insieme a Max.

Durante le ricerche, però, Viola si accorge che l’uomo manifesta un comportamento differente da quello abituale. Le sue reazioni e alcuni atteggiamenti inattesi suscitano nuovi interrogativi, rendendo il loro rapporto più complicato.

La protagonista deve quindi cercare di comprendere non soltanto le circostanze dell’omicidio, ma anche le ragioni del cambiamento di Max. L’indagine professionale finisce per intrecciarsi con la dimensione emotiva, creando una situazione nella quale diventa difficile separare il lavoro dai sentimenti.

La particolare sinestesia di Viola continua a rappresentare un elemento distintivo della serie. La sua capacità di associare colori alle emozioni delle persone le permette di percepire stati d’animo che gli altri non riescono sempre a riconoscere.

Questa sensibilità, tuttavia, non le consente di trovare facilmente risposte quando sono coinvolti i propri sentimenti. Il desiderio di comprendere le persone che le stanno accanto si scontra con la difficoltà di interpretare le loro decisioni.

La terza stagione mantiene così l’intreccio tra il racconto investigativo e quello sentimentale, ambientando le vicende tra i luoghi e le atmosfere di Palermo.

La puntata è preceduta da La Ruota della Fortuna, il game show condotto da Gerry Scotti con Samira Lui, e prosegue fino alla mezzanotte.

Stasera su Rai 2: Patù, la passione delle idee

Rai 2 propone alle 21:20 una nuova puntata di Patù, la passione delle idee, il programma condotto da Roberto Inciocchi e dedicato alle storie di persone capaci di trasformare intuizioni e progetti in esperienze concrete.

La trasmissione affronta temi legati alla società, alla cultura, al lavoro e all’innovazione, attraverso incontri e testimonianze che raccontano percorsi individuali e collettivi.

Al centro del programma trovano spazio esperienze professionali, iniziative e idee nate dalla volontà di affrontare problemi oppure introdurre cambiamenti nei contesti più diversi.

Il racconto cerca di mettere in relazione il percorso personale dei protagonisti con le trasformazioni della società contemporanea, evidenziando il ruolo della determinazione, della creatività e della capacità di assumersi responsabilità.

Le interviste permettono di approfondire motivazioni e difficoltà incontrate dalle persone coinvolte, mostrando come dietro un progetto riuscito possano esserci tentativi, sacrifici e decisioni importanti.

Il programma propone così una forma di approfondimento che privilegia le esperienze e il confronto, cercando di rendere accessibili questioni complesse attraverso il racconto delle persone.

L’appuntamento arriva dopo TG2 Post, mentre nella seconda serata Rai 2 prosegue con altri contenuti di informazione e approfondimento.

Stasera su Rai 3: Chi l’ha visto?

Rai 3 trasmette dalle 21:15 una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma dedicato alle persone scomparse e alle vicende di cronaca che continuano a presentare aspetti irrisolti.

La trasmissione torna con appelli, testimonianze e aggiornamenti sulle indagini, cercando di raccogliere informazioni utili a chiarire le circostanze delle scomparse.

Uno degli elementi centrali rimane la collaborazione del pubblico. Le segnalazioni dei telespettatori possono contribuire a ricostruire gli spostamenti delle persone ricercate e a individuare particolari che non erano emersi nelle prime fasi delle indagini.

Accanto ai casi più recenti trovano spazio le vicende del passato, comprese quelle nelle quali il trascorrere del tempo non ha permesso di arrivare a una ricostruzione definitiva.

Il programma approfondisce inoltre le storie delle famiglie che continuano a cercare i propri cari, raccontando le difficoltà e le conseguenze emotive dell’assenza di risposte.

Il lavoro della redazione e degli inviati si concentra sulla verifica delle testimonianze e sulla raccolta di elementi documentali, cercando di distinguere le informazioni accertate dalle ipotesi ancora da approfondire.

La trasmissione rappresenta uno degli appuntamenti storici dell’informazione di Rai 3 e continua a mantenere un rapporto diretto con il pubblico.

Prima del programma, Rai 3 propone Blob, Generazione Bellezza, Il cavallo e la torre e Un posto al sole. A mezzanotte torna TG3 Linea Notte.

Stasera su Italia 1: La guerra di domani

Italia 1 trasmette alle 21:27 La guerra di domani, film di fantascienza del 2021 diretto da Chris McKay, con Chris Pratt, Yvonne Strahovski, J.K. Simmons e Betty Gilpin.

La storia comincia durante un’importante partita di calcio, quando un gruppo di soldati provenienti dal futuro appare improvvisamente davanti a milioni di spettatori.

I militari annunciano che nel 2051 l’umanità sta perdendo una guerra contro una specie aliena estremamente pericolosa. Per impedire la distruzione della civiltà, è necessario reclutare persone del presente e inviarle nel futuro a combattere.

Tra i prescelti c’è Dan Forester, interpretato da Chris Pratt, insegnante di biologia ed ex militare che conduce una vita tranquilla insieme alla moglie e alla figlia.

Dan viene arruolato e costretto a lasciare la famiglia per partecipare a una missione della quale conosce soltanto gli enormi rischi. Una volta arrivato nel futuro, scopre un mondo devastato e una popolazione ridotta a lottare per la sopravvivenza.

Le creature aliene, conosciute come White Spikes, sono organismi feroci e particolarmente difficili da fermare. La loro capacità di riprodursi rapidamente ha reso quasi impossibile la resistenza delle forze umane.

Dan entra in contatto con una squadra impegnata nella ricerca di una soluzione scientifica al conflitto. Nel corso della missione scopre inoltre informazioni che modificano profondamente il suo rapporto con il futuro e con la propria famiglia.

La battaglia contro gli alieni si intreccia così con una vicenda personale che mette al centro il rapporto tra genitori e figli, il senso di responsabilità e la possibilità di cambiare il destino.

Il film unisce spettacolari sequenze d’azione a un racconto fantascientifico costruito intorno ai viaggi nel tempo e alla sopravvivenza dell’umanità.

Stasera su La7: Una giornata particolare – Aldo Moro, il delitto e il mistero

La7 propone alle 21:15 Una giornata particolare, il programma di divulgazione storica condotto da Aldo Cazzullo.

La puntata, intitolata Aldo Moro: il delitto e il mistero, ripercorre una delle vicende più drammatiche della storia della Repubblica italiana.

Il racconto si concentra sul rapimento del presidente della Democrazia Cristiana, avvenuto il 16 marzo 1978 in via Fani a Roma, quando un commando delle Brigate Rosse attaccò le automobili sulle quali viaggiavano Aldo Moro e gli uomini della sua scorta.

Durante l’agguato furono uccisi cinque agenti e il politico venne sequestrato. La vicenda diede inizio a cinquantacinque giorni di tensione, durante i quali il Paese seguì con angoscia gli sviluppi del rapimento e le comunicazioni diffuse dai terroristi.

Cazzullo ricostruisce il contesto politico nel quale maturò il sequestro, segnato dal terrorismo, dalle tensioni sociali e dalle difficoltà delle istituzioni.

Il racconto approfondisce il ruolo di Moro nella politica italiana e il suo tentativo di favorire un dialogo tra forze politiche che fino ad allora erano rimaste contrapposte.

La puntata ripercorre inoltre le decisioni assunte durante la prigionia, le posizioni dei partiti e il dibattito sull’eventualità di una trattativa con le Brigate Rosse.

La vicenda si concluse tragicamente il 9 maggio 1978, quando il corpo di Aldo Moro venne ritrovato nel bagagliaio di un’automobile in via Caetani, nel centro di Roma.

Attraverso la ricostruzione storica, il programma affronta il significato di quegli avvenimenti e gli interrogativi che continuano ad accompagnare il caso Moro nel dibattito pubblico.

Stasera su TV8: Alessandro Borghese – 4 Ristoranti a Reggio Calabria

TV8 propone alle 21:40 una nuova puntata in prima visione di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, il programma che mette a confronto quattro locali della stessa area geografica.

L’appuntamento di mercoledì 11 novembre 2026 è ambientato a Reggio Calabria, città affacciata sullo Stretto di Messina, caratterizzata da una tradizione gastronomica che intreccia prodotti del mare e specialità del territorio.

Alessandro Borghese accompagna il pubblico alla scoperta di quattro ristoranti del centro cittadino, ciascuno con una propria interpretazione della cucina e dell’ospitalità.

La sfida segue la formula abituale: i ristoratori si incontrano e, a turno, valutano i locali degli avversari attraverso criteri come location, menu, servizio, conto e una categoria speciale legata al territorio.

Le valutazioni diventano occasione per confrontare approcci differenti alla ristorazione, tra ricette tradizionali, rivisitazioni contemporanee e proposte gastronomiche che valorizzano gli ingredienti locali.

Nel corso della puntata emergono anche le esperienze personali dei titolari e le scelte che caratterizzano le rispettive attività.

Il verdetto finale viene determinato dalle valutazioni dei concorrenti e dal giudizio di Alessandro Borghese, che può modificare la classifica.

La serata permette così di conoscere la città attraverso il rapporto tra cucina, territorio e identità culturale.

Stasera su Nove: Il tavolo di Che tempo che fa

Nove trasmette alle 21:15 il quinto episodio della quarta stagione de Il tavolo di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio.

La trasmissione recupera la formula delle conversazioni informali, riunendo ospiti del mondo dello spettacolo, della cultura e dell’intrattenimento.

Al centro della serata trovano spazio racconti personali, esperienze professionali e momenti di comicità che nascono dall’interazione tra le persone presenti.

Il clima più leggero permette agli ospiti di affrontare temi differenti, passando da curiosità e aneddoti a considerazioni sui propri progetti.

Il programma mantiene il linguaggio riconoscibile di Che tempo che fa, valorizzando il dialogo e la spontaneità delle conversazioni.

L’appuntamento rappresenta una proposta d’intrattenimento alternativa ai talk politici e ai programmi investigativi delle altre reti.

I film di stasera in TV

Tra i film in chiaro di mercoledì 11 novembre 2026 spiccano La guerra di domani su Italia 1, Strange Darling su Rai 4, White House Down – Sotto assedio su Rai Movie, White Elephant – Codice criminale sul canale 20 e Eyes Wide Shut su Iris.

Strange Darling, thriller diretto da JT Mollner, racconta una vicenda nella quale le apparenze possono risultare ingannevoli. Una donna fugge attraverso un bosco inseguita da un uomo armato, mentre gli avvenimenti vengono ricostruiti attraverso una struttura narrativa che modifica progressivamente la percezione dei personaggi.

Il film punta sulla tensione psicologica e sui cambiamenti di prospettiva, trasformando una storia apparentemente semplice in un racconto ricco di ambiguità.

Su Rai Movie va in onda White House Down – Sotto assedio, diretto da Roland Emmerich con Channing Tatum e Jamie Foxx. Un aspirante agente dei servizi segreti si trova alla Casa Bianca con la figlia quando un gruppo armato prende il controllo dell’edificio, costringendolo a intervenire per salvare il presidente.

Iris propone Eyes Wide Shut, ultimo film di Stanley Kubrick, con Tom Cruise e Nicole Kidman. Il racconto segue un medico newyorkese che, dopo una confessione della moglie, intraprende un inquietante percorso attraverso desideri, gelosie e incontri misteriosi.

Sul canale 20, White Elephant – Codice criminale unisce azione e criminalità organizzata, mentre TwentySeven trasmette Come ti spaccio la famiglia, commedia con Jennifer Aniston e Jason Sudeikis.

La5 sceglie Scrivimi una canzone, romantica commedia musicale con Hugh Grant e Drew Barrymore, mentre Cine34 propone Simpatici e antipatici, con Christian De Sica.

Per chi preferisce la divulgazione, Rai 5 dedica la prima serata ai vulcani con Noos Esplorazioni – I vulcani, colossi di fuoco, un viaggio attraverso alcuni dei territori vulcanici più spettacolari del pianeta.

I film su Sky Cinema mercoledì 11 novembre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Breathe – Fino all’ultimo respiro. Thriller fantascientifico diretto da Stefon Bristol, con Jennifer Hudson, Milla Jovovich e Sam Worthington. In un futuro nel quale la Terra è diventata quasi inabitabile a causa della mancanza di ossigeno, una madre e sua figlia sopravvivono in un bunker. L’arrivo di due sconosciuti che dichiarano di conoscere il marito scomparso della donna mette in pericolo il loro equilibrio e provoca una lotta per il controllo dell’unico rifugio sicuro.

Sky Cinema Uno, ore 22:55 – Flavia De Luce – Una piccola Sherlock Holmes. Film investigativo ambientato nell’Inghilterra del 1951 e tratto dai romanzi di Alan Bradley. Flavia è un’undicenne dotata di straordinaria intelligenza e di una grande passione per la chimica. Quando suo padre viene accusato di omicidio, decide di utilizzare le proprie capacità per trovare il vero responsabile.

Sky Cinema Stories, ore 21:15 – Addio, signor Haffmann. Dramma diretto da Fred Cavayé, con Daniel Auteuil, Gilles Lellouche e Sara Giraudeau. Durante l’occupazione nazista di Parigi, un gioielliere ebreo è costretto a cedere il proprio negozio a un dipendente in cambio della promessa di essere nascosto e protetto. L’accordo modifica progressivamente i rapporti tra i protagonisti, mettendo a confronto paura, opportunismo e responsabilità morale.

Sky Cinema Stories, ore 23:15 – Ferrari. Film biografico diretto da Michael Mann, con Adam Driver, Penélope Cruz e Shailene Woodley. Ambientata nel 1957, la storia segue Enzo Ferrari durante una fase di crisi personale e aziendale, mentre il costruttore cerca di salvare la propria impresa attraverso una competizione automobilistica decisiva.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Jurassic World – Il regno distrutto. Film d’avventura diretto da J.A. Bayona, con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. Quando il vulcano dell’isola di Nublar minaccia di distruggere i dinosauri sopravvissuti, Owen e Claire organizzano una missione di salvataggio. Scoprono però che dietro l’operazione si nasconde un progetto criminale.