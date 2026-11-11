I casi di Alicia è una serie tv messicana del 2026 con Fernanda Castillo, in arrivo dall’11 novembre su Netflix. Il titolo originale è La ley de Alicia. La serie adatta il dramma giudiziario statunitense The Good Wife e segue un’avvocata che torna a esercitare dopo vent’anni di pausa, quando una condanna per corruzione manda in carcere il marito.

Alicia deve costruire una nuova quotidianità mentre lo scandalo coinvolge anche i suoi figli adolescenti. Il ritorno in uno studio legale le offre la possibilità di mantenere la famiglia e di tornare a svolgere un lavoro che aveva accantonato. Il nuovo incarico riporta nella sua vita anche una persona che conosceva prima del matrimonio.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv I casi di Alicia

La regia è affidata ad Ana Lorena Pérez Ríos e José Ramón Chávez Delgado. La sceneggiatura è di Fernanda Eguiarte, Jimena Gallardo, Itzel Lara, Patricia Ordaz Cruz e Carlos Trujano. La serie, prodotta da TIS Productions, parte dal format creato da Robert e Michelle King. Tra i produttori esecutivi figurano Ángela Suárez, Samuel Duque, María Fernanda Henao e Karina Blanco. Luis Ávila e Ignacio Prieto Palacio firmano la fotografia.

Fernanda Castillo interpreta Alicia. Juan Manuel Bernal è Aurelio, il marito al centro dello scandalo, e Michel Brown interpreta David, che dirige lo studio in cui Alicia riprende il lavoro. Karina Gidi è Diana. Il reparto legale e la famiglia della protagonista offrono due prospettive sulla stessa crisi, perché la notorietà del caso di Aurelio continua a seguirla anche quando si occupa delle vicende dei suoi clienti.

L’ambientazione di I casi di Alicia

La serie trasferisce il modello di The Good Wife nel contesto messicano. Tribunali, studio legale e ambienti familiari sono i tre spazi in cui Alicia deve fare i conti con le conseguenze pubbliche e private dell’inchiesta. La produzione figura anche nella documentazione di Proimágenes Colombia per gli incentivi audiovisivi. Le informazioni sul progetto identificano i paesi coinvolti a livelli diversi, mentre la scheda di lancio presenta la storia e il cast senza dettagliare le singole location.

Trama di I casi di Alicia

La condanna di Aurelio coincide con la circolazione di video che lo coinvolgono in uno scandalo sessuale. Alicia deve accompagnare i figli in una fase in cui la loro storia familiare diventa oggetto di discussione pubblica. Riprendere la professione significa tornare a usare competenze maturate prima di una lunga interruzione e convincere colleghi e clienti a darle fiducia.

Il lavoro nello studio di David riapre un rapporto rimasto nel passato. I due si conoscevano già, e ora devono collaborare in circostanze che riportano in superficie anche la loro storia personale. Intanto il rapporto con Aurelio cambia. La protagonista deve decidere quanto spazio dare a un matrimonio che fino a quel momento aveva organizzato buona parte della sua vita.

I casi legali procedono accanto al dramma familiare. Nel lavoro Alicia deve ascoltare persone che chiedono di essere difese e prendere decisioni sotto pressione. A casa deve fare i conti con ciò che le è accaduto e con le aspettative dei figli. Il ritorno in tribunale le dà una possibilità concreta di scegliere che cosa vuole conservare della vita precedente e che cosa intende cambiare.

Quando escono le due parti di I casi di Alicia

La stagione comprende venti episodi. I primi dieci arrivano l’11 novembre 2026, mentre la seconda parte esce il 9 dicembre. Il primo blocco introduce il ritorno di Alicia all’avvocatura e la sua nuova posizione tra David e Aurelio. Il secondo completa il percorso della stagione.

Cast di I casi di Alicia