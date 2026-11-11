Avedon è un documentario statunitense del 2026 diretto da Ron Howard, disponibile dall’11 novembre su Netflix. Presentato a Cannes come proiezione speciale, il film dura 104 minuti e ripercorre la carriera di Richard Avedon, il fotografo che ha lavorato per Harper’s Bazaar e Vogue e ha dedicato altrettanta attenzione ai protagonisti delle lotte civili, agli artisti e alle persone incontrate lontano dalle redazioni.

Howard accosta le fotografie pubblicate ai provini e ai materiali di lavorazione. Il confronto permette di seguire un ritratto prima che diventi un’immagine famosa. I gesti cambiano tra uno scatto e l’altro, e la fotografia scelta può cogliere un’espressione che il soggetto ha lasciato affiorare soltanto per un istante.

Regia, produzione e protagonisti del documentario Avedon

La produzione è di Imagine Documentaries e Fifth Season, in associazione con la Richard Avedon Foundation. Tra i produttori figurano Brian Grazer, Ron Howard, Dallas Brennan Rexer, Sara Bernstein, Christopher St. John e Justin Wilkes. Robert Chappell firma le riprese, Andrew Morreale il montaggio e David Fleming le musiche.

La collaborazione con la fondazione dà accesso a fotografie, filmati privati e documenti di lavoro. Il fotografo racconta parte della propria storia attraverso materiali d’archivio. Le interviste contemporanee aggiungono le prospettive di familiari, modelle, collaboratori e persone che hanno seguito il suo lavoro nelle riviste e nelle gallerie.

I luoghi e gli archivi di Avedon

La geografia del documentario passa per gli archivi. New York è la città in cui Avedon nasce e lavora. Parigi entra nel racconto con i servizi sulle collezioni del dopoguerra. Il progetto In the American West, commissionato dall’Amon Carter Museum of American Art, lo porta invece a lavorare per diversi anni negli Stati Uniti occidentali. Tra le immagini della lavorazione figura uno scatto di Laura Wilson che lo ritrae a Jordan, nel Montana, nel 1983. Questi sono luoghi della carriera documentata dalle immagini.

Trama di Avedon

Nella fotografia di moda Avedon invita le modelle a muoversi. Il vestito prende forma durante un gesto, e il corpo può occupare l’inquadratura in modi che una posa prestabilita lascerebbe fuori. Nei ritratti in studio torna spesso il fondo bianco, che concentra l’attenzione sul viso e sulla postura. Il film esamina anche il ruolo della conversazione fra chi sta davanti e chi sta dietro la macchina fotografica.

I provini di Marilyn Monroe aiutano a capire il metodo. La sequenza contiene atteggiamenti diversi, da quelli più vicini alla sua immagine pubblica a momenti in cui la posa si scioglie. Il ritratto pubblicato nasce anche dalla capacità di scegliere fra quelle variazioni. Howard estende la stessa attenzione alla fotografia politica e sociale, dal movimento per i diritti civili alla guerra in Vietnam.

Il racconto tocca anche la vita familiare. Avedon cresce in una casa in cui le immagini di famiglia possono costruire un’impressione di felicità. Il rapporto difficile con il padre e i ritratti che gli dedica negli ultimi anni aprono una questione che attraversa il documentario. La fotografia può registrare la vicinanza a una persona e insieme rendere visibile ciò che rende quella vicinanza difficile.

Come si chiude Avedon

Nelle battute conclusive il documentario torna alla qualità dello sguardo di Avedon, a come sceglieva di interpretare chi aveva davanti. Dopo l’ultima osservazione sulla sua capacità di ritrattista, il montaggio lascia ancora spazio alle fotografie. Il percorso biografico si chiude così sulle immagini che permettono di riconoscere il suo metodo, dalla moda al ritratto di persone estranee al mondo delle celebrità.

Testimonianze di Avedon